Undersköterska - Landsbro hemtjänst
Vetlanda kommun, Äldreomsorg / Undersköterskejobb / Vetlanda Visa alla undersköterskejobb i Vetlanda
2025-09-15
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
Arbetsuppgifter
Var med och bidra till att alla får den omsorg och omvårdnad de har rätt till! I hemtjänsten hjälper vi människor att få sina behov uppfyllda, såväl socialt och kulturellt som fysiskt - i hemmet, i en miljö där de känner sig tryggast. Nu söker vi två utbildade undersköterskor till hemtjänsten i Landsbro.
Som undersköterska i hemtjänsten är dina arbetsuppgifter allt från daglig omvårdnad och medicinska behov till städning och inköp. Arbetet sker omväxlande på både dag, kväll och helg. Oftast jobbar du ensam, men kollegorna finns aldrig längre än ett telefonsamtal bort.
Hos oss möter du en erfaren och kunnig arbetsgrupp som har nära till skratt och alltid vill göra det bästa för Esther. Vi samarbetar tätt med hemsjukvården och rehab-personal och har vårt arbete förankrat i den vackra landsbygden runt Landsbro. Vi är också stolta över att Landsbro hemtjänst utsågs till bästa hemtjänst 2024 enligt Socialstyrelsens brukarundersökning.
Vi arbetar alltid utifrån Esthers bästa, med fokus på att stärka varje individs trygghet och oberoende. Som person vill vi att du är empatisk, varm och engagerad. Det är viktigt att du har ett gott bemötande och värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet.
För att passa i rollen är du trygg med att ta ansvar och fatta beslut. Hos oss har du ett flexibelt arbete med både eget ansvar och samarbete. Du får möjlighet att utvecklas och vår personal får kontinuerlig utbildning i bland annat arbetsteknik och bemötande.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst och omfattningen är 80 procent, med möjlighet att anpassa omfattningen efter överenskommelse.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Gemensamt bidrar vi till mångfald där allas olikheter värdesätts. För att lyckas lär vi av varandra. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Kvalifikationer
• Du är utbildad undersköterska.
• Du har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
• Du har B-körkort, och tillgång till egen bil.
• Erfarenhet är meriterande.
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Vetlanda kommun är en inkluderande arbetsgivare som förespråkar mångfald och jämställdhet. Alla ansökningar behandlas utifrån ett likabehandlingsperspektiv.
I Vetlanda kommun jobbar vi utifrån kärnvärdena glädje, mod, respekt och tillsammans, en värdegrund som genomsyrar hela organisationen.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1385804". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda kommun
(org.nr 212000-0571) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vetlanda kommun, Äldreomsorg Kontakt
Områdeschef
Teresia Bohman Käck teresia.bohman-kack@vetlanda.se 0383-964 55 Jobbnummer
9507754