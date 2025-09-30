Underrättelseassistent/underrättelseledning till Flygstaben
2025-09-30
OM FLYGSTABEN
Chefen för Flygvapnet utövar ledning av luftstridskrafterna och Flygvapnets förband med stöd av Flygstaben. Flygstaben är en organisationsenhet bland andra i Flygvapnet, men med mandat att hantera alla uppdrag, uppgifter och direktiv som ställs till Flygvapnet samt därigenom inrikta, leda och följa upp Flygvapnet och dess verksamhet. Flygstaben leds av Chefen Flygstaben (C FS) samt innehåller organisatoriskt ett antal avdelningar och sektioner.
OM AVDELNINGEN/SEKTIONEN
Underrättelse- och säkerhetssektionen leder funktionen i Flygvapnet och organiseras under grundberedskap vid genomförande-avdelningen.Huvuduppgiften är att stödja chefen Flygvapnet och övriga Flygstaben med lägesuppfattning, förvarning och övrigt beslutsunderlag.
Sektionen funktionsleder underställda förband avseende underrättelse- och säkerhetstjänst samt cyberfrågor i samtliga beredskapsnivåer.
OM BEFATTNINGEN
I tjänsten ges du möjlighet att tillsammans med andra utveckla dig inom underrättelse- och säkerhetstjänstfunktionen. Arbetet består av intressanta och omväxlande arbetsuppgifter i en högre taktisk ledningsnivå. Tjänsten omfattar även tillfällen till egen utveckling, genom att delta i övningar, metod- och utvecklingsarbeten samt kompetensutveckling såväl generell som funktionsspecifik både inom och utanför Sveriges gränser.
HUVDUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
• Stödja och delta i underrättelse- och säkerhetssektionens verksamhetsledning och planeringsverksamhet.
• Stödja Chefen Underrättelse- och säkerhetssektionen med administrativt-, informationshanterings- och övrigt verksamhetsledningsstöd.
• Delta i planering, inhämtning, produktion och delgivning av rapporter och beslutsunderlag.
• Samverka med övriga Försvarsmakten och externa aktörer inom tilldelade uppgifter.
KRAV

Kvalifikationer
• Genomförd svensk värnplikt, GMU eller motsvarande militär grundutbildning med godkänt resultat.
• God datorvana av standardprogram (motsv. Office) och kunskap inom IT-området.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Lägst B-körkort
Meriterande
• Genomfört Fortsatt Gruppbefälsutbildning (FGBU).
• Genomfört stabstjänstutbildning eller erhållit motsvarande kompetens genom tidigare erfarenheter/tjänstgöring.
• Utbildning och kunskap inom underrättelse- och säkerhetstjänst
• Erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information
• Erfarenhet av och kunskap om Försvarsmaktens IT-system
PERSONLIGA EGENSKAPER
Flygstaben arbetar med insatsverksamhet vilket kräver att personalen kan:
• Hantera snabbt uppkomna uppgifter och förändrade situationer.
• Arbeta självständigt och ibland med bristfälligt beslutsunderlag.
• Hantera uppgifter med korta tidsförhållanden.
• Vara initiativrik och driva verksamheten framåt.
• Vara flexibel och kunna gå utanför eget ansvarsområde för att lösa ställda uppgifter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt avtal om GSS/K maximalt 8 + 4år.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänsten innebär arbete på oregelbundna tider samt längre sammanhängande arbetspass under exempelvis övningar och insatser, ibland på annan arbetsort utan möjlighet att åka hem.
Arbetsort: Uppsala. Tjänsteresor inom Sverige och utomlands kan förekomma.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Lön och förmåner: enligt kollektivavtal, eventuellt löneanspråk anges i ansökan
Upplysningar om befattningen
Övlt Karin Stenbergh, nås via FM växel 08-788 75 00
Fackliga företrädare
OFR/O - Lars-Olof Wretling
OFR/S - Caroline Nilsson
SACO - Johan Nyström
SEKO - Åsa Karlsson
Samtliga nås via FM växel 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-24. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
