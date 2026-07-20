Underrättelseanalytiker inom vapen, verkan och skydd
Försvarets Materielverk (FMV) / Civilingenjörsjobb / Stockholm Visa alla civilingenjörsjobb i Stockholm
2026-07-20
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Vill du bidra till Sveriges säkerhet genom att analysera och förstå tekniska system? Har du erfarenhet av finita elementprogram och goda kunskaper inom mekanik och numerisk analys? Då kan du vara den vi söker till enheten Teknisk underrättelse mark.
Om tjänsten
På uppdrag av Försvarsmakten och regeringen bedriver FMV teknisk underrättelsetjänst inom mark, flyg och marin, till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och i övrigt för att kartlägga yttre hot mot landet. Arbetet bedrivs inom ramen för regeringens inriktning av försvarsunderrättelseverksamheten.
Som underrättelseanalytiker får du en viktig roll i arbetet med att kartlägga och analysera utländska markstridskrafters tekniska system, med fokus på området vapen, verkan och skydd. Du genomför kvalificerade analyser, studier, prov och försök för att skapa förståelse för tekniska förmågor och utvecklingstrender inom området. Arbetet kombinerar teoretiska analyser med praktiska moment och erbjuder variation i både uppgifter och arbetsformer. Arbetet bedrivs såväl självständigt som i projektform.
I rollen ingår även att planera och genomföra utbildningar och föreläsningar inom ditt specialistområde såväl som angränsande områden. Tjänsten kan komma att bli fysiskt och psykiskt krävande och för att ge dig bästa möjliga förutsättningar kommer du den första tiden att genomgå ett flertal interna och externa utbildningar.
Tjänsten är placerad i Stockholm och arbetet utförs på plats. Resor förekommer regelbundet i tjänsten, både inom och utanför Sverige. Därför behöver du vara beredd på att genomgå de vaccinationer som kan krävas inom ramen för arbetet.
Om dig
Vi söker dig som har en högskole- eller civilingenjörsexamen med relevant inriktning, exempelvis maskin, teknisk fysik, farkostteknik eller liknande, alternativt annan utbildning eller motsvarande kompetens som FMV bedömer som likvärdig.
Vidare söker vi dig som har erfarenhet av tekniskt arbete inom området vapen, verkan och skydd. Du har goda teoretiska kunskaper inom mekanik och numerisk analys samt erfarenhet av att arbeta med finita elementmodeller (FEM/FE). Du behärskar numeriska beräkningar, materialmodeller och analyser av snabba dynamiska förlopp, och kunskap om hantering beräkningsmodeller, genomföradet av pre- och postanalyser samt validering av beräkningsresultat mot prov och försök.
Du har också en god förmåga att sammanfatta och kommunicera komplexa modeller och resultat på ett tydligt sätt, både muntligt och skriftligt, på såväl svenska som engelska, liksom B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med FEM inom försvarsteknik, särskilt kopplat till vapen- och skyddssystem. Erfarenhet av CAD-verktyg, prov- och försöksverksamhet samt arbete i militär miljö är också värdefull. Vi ser även positivt på erfarenhet från internationella samarbeten och arbete i olika kulturella sammanhang, gärna med ett etablerat kontaktnät. Kunskap om materiel som används inom försvarssektorn är meriterande, liksom språkkunskaper i ryska.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är aktiv i sociala samspel, du lägger tid på dialog och kommunicerar med andra på ett lyhört sätt. Du arbetar systematiskt med komplexa frågor, väger samman information och olika typer av hänsynstaganden vid agerande och beslut, med god analytisk förmåga.Du driver självständigt ditt arbete på ett organiserat och strukturerat sätt samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig efter ändrade omständigheter. I sådana situationer bibehåller du lugnet och fokuserar på rätt saker. Vidare tror vi att du har ett driv och intresse för området, med en specialistkunskap som du kontinuerligt upprätthåller och förbättrar.
FMV – Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner, bland annat:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2026.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper. Tester och arbetsprov kan komma att användas i urvalsprocessen.
Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta enhetschef Patrik Persson via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Anna Petersson via mailto:anna.petersson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
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För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
115 88 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
10006443