Underläkare vikariat, neurologi
Verksamhetsområde neuro
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Vid verksamhetsområdet neuro bedrivs specialiserad och högspecialiserad vård för patienter med sjukdomar och skador i nervsystemet. Vi arbetar med utredning och diagnostik samt medicinsk och kirurgisk behandling av såväl akuta som kroniska neurologiska och neurokirurgiska tillstånd. Vi erbjuder vård till patienter från sju regioner i Mellansverige och erbjuder nationell högspecialiserad vård inom vissa områden till patienter från hela Sverige. Det komplexa uppdraget skapar bra förutsättningar för våra medarbetare och verksamheten att utvecklas
Inom verksamhetsområdet arbetar drygt 450 medarbetare fördelat på tre vårdavdelningar, en dagvårdsavdelning, en neurointermediärvårdsavdelning, en neurointensivvårdsavdelning, en operationsavdelning och tre öppenvårdsmottagningar. Vid verksamhetsområdet bedrivs parallellt med den kliniska verksamheten en hög aktivitet av forskning, utbildning och utveckling i nära samarbete med Uppsala universitet. Vårt mål är att vara nationellt och internationellt ledande när det gäller vård, forskning och undervisning inom neuro-området.Publiceringsdatum2026-01-14Kvalifikationer
Vi söker nu 2 personer som ska vikariera som underläkare under sommaren 2026 för tjänstgöring på neurologen med i huvudsak placering på strokeavdelning 85 B1 och neurologavdelning 85 D. Minimikravet är 9 terminer på Läkarprogrammet i Sverige inkluderande godkänd kurs i neurologi eller motsvarande internationell utbildning. Goda kunskaper i svenska är ett krav.
Din kompetens
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det dagliga arbetet kräver samarbetsförmåga och flexibilitet. Med tydlighet och kommunikationsförmåga kombinerad med lyhördhet arbetar du både med patienter och kollegor inom alla yrkeskategorier. Du är engagerad och närvarande i stunden. Du är öppen och intresserad av att ta del av och lära den främsta utvecklingen inom området. Tidigare jobb inom slutenvården är meriterande.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett vikariat på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Beroende på tidigare erfarenhet, kan jourtjänstgöring ingå, men i normalfallet kommer du att tjänstgöra under kontorstid. Lön enligt överenskommelse.
Vikariaten påbörjas i juni 2026 och sträcker sig cirka 3 månader. Rekrytering sker fortlöpande under ansökningstiden.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Tf Sektionschef Irina Sjöblom, 018-6174259
Verksamhetschef Lisa Arvidsson, 018-6172957
Facklig kontaktperson UAL nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga samtliga handlingar som styrker din kompetens.
