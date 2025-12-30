Underläkare, vikariat - neurokirurgi
Verksamhetsområde neuro
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Verksamhetsområdet Neuro erbjuder både specialiserad och högspecialiserad vård för patienter med sjukdomar och skador i nervsystemet. Vi arbetar med utredning, diagnostik samt medicinsk och kirurgisk behandling av akuta och kroniska neurologiska och neurokirurgiska tillstånd.
Vi tar emot patienter från sju regioner i Mellansverige och ansvarar även för nationell högspecialiserad vård inom vissa områden. Det breda och komplexa uppdraget ger goda möjligheter till utveckling - både för dig som medarbetare och för verksamheten.
Hos oss arbetar cirka 450 medarbetare fördelade på tre vårdavdelningar, dagvård, neurointermediärvård, neurointensivvård, operationsavdelning samt tre öppenvårdsmottagningar. Parallellt med den kliniska verksamheten bedriver vi omfattande forskning, utbildning och utveckling i nära samarbete med Uppsala universitet. Vår målsättning är att vara en nationellt och internationellt ledande aktör inom vård, forskning och undervisning inom neuroområdet.Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Vi söker en vikarierande underläkare till neurokirurgiska kliniken med möjlighet till start redan i januari 2026. Vikariatet är på heltid och sträcker sig över cirka sex månader, med möjlighet till förlängning.
Arbetet sker främst dagtid och erbjuder en stimulerande miljö med varierande arbetsuppgifter. Lön enligt överenskommelse.Kvalifikationer
• Läkarexamen från svenskt läkarprogram med godkänd kurs i neurologi, eller motsvarande internationell utbildning
• Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligtDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har:
• God samarbetsförmåga och flexibilitet
• Tydlig och lyhörd kommunikation
• Engagemang och närvaro i det dagliga arbetet
• Intresse för att ta del av och bidra till den senaste utvecklingen inom området
Vi erbjuder
• Ett stimulerande arbete i en högspecialiserad miljö
• Möjlighet att utvecklas inom neurokirurgi
• Förmåner som gör skillnad - läs mer om våra förmåner här.
Vill du veta mer?
Tf Sektionschef: Andreas Fahlström, 018-611 69 79
Verksamhetschef: Lisa Arvidsson, 018-617 29 57
Facklig kontaktperson UAL nås via växeln: 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
