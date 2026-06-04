Underläkare till akutgeriatriken, Växjö
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Läkarjobb / Växjö Visa alla läkarjobb i Växjö
2026-06-04
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I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Vill du vara med o forma vården för våra äldre?
Vi har inom kliniken fokus på ortogeriatrik, men geriatrísk vård handlar om hela människan. I vårt arbete försöker vi på olika sätt bidra till att patienten kan bevara sina funktioner så länge som möjligt.
Vi arbetar i team i syfte att möta den äldre patientens specifika behov. Teamen består av läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och sekreterare. Samtliga yrkeskategorier gör en bedömning av patientens tillstånd, sammanställning sker sedan på teamkonferensen, där en individuell plan upprättas. Nära samarbete finns med kommunen och primärvården.
Akutgeriatriken har en vårdavdelning och en osteoporosmottagning med stora utvecklingsmöjligheter. Vår vision för kliniken är att skapa virituella vårdplatser i samarbetet med projektet för Äldrehälsa inom Kronoberg.
Vi har ett gott arbetsklimat med stort engagemang. Vi söker en underläkare med stort engagemang som vill växa och utvecklas med oss.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Arbetet som underläkare hos oss innebär möjligheter till utveckling inom andra medicinska discipliner inom geriatriken, såsom akutvård, invärtesmedicin, palliativ vård och rehabilitering för äldre.
Vi anställer alla våra nya kollegor med avsikt att bygga ett bra team, dvs vi har också handledare knuten till alla underläkare och ST läkare på kliniken så att handledning och planering för utbildning sker.
Arbetstiderna är dagtid, måndag-fredag. Jourtjänstgöring ingår inte.Kvalifikationer
För anställning krävs läkarexamen. Meriterande är om du har av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som läkare. Meriterande är också om du har genomfört AT/BT men det är inte ett krav.
Vi vill att du är intresserad av att vårda äldre samt är bra på att samarbeta. Du ska vara lyhörd, engagerad och ansvarsfull. Det är viktigt att du trivs med att arbeta i nära samarbete med klinikens alla medarbetare.
Du har god kommunikativ förmåga och goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuelllegitimation för den tjänst du söker
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid. Dagtid. Jourtjänstgöring ingår inte.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 362/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
Verksamhetschef
Niklas Damkilde 0470-58 72 43 Jobbnummer
9947581