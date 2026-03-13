Underläkare (semestervikariat)
Akutgeriatriska avdelningen, Nyköpings lasarettPubliceringsdatum2026-03-13Om företaget
Kliniken för akutgeriatrik, stroke och palliativ vård Nyköpings lasarett (NLN) är en trevlig klinik med slutenvårdsavdelningar som täcker akutgeriatrik, stroke och palliativ vård fördelat på tre vårdavdelningar. Gemensamt för avdelningarna är fokus på individen och helhetstänk, detta uppnår vi genom det team som arbetar kring patienten.
Vi söker nu dig som gillar teamsamverkan för semestervikariat med möjlig förlängning under hösten 2026.Arbetsuppgifter
Sedvanliga underläkaruppgifter såsom in och utskrivning av patienter, rondarbete, somatiskt status, dokumentation/konsultationer, läkemedelsgenomgångar. Helgjour kan förekomma dagtid.
Din kompetens
Du har läkarexamen och gärna med erfarenhet av tidigare underläkaruppdrag. Du behöver ha god samarbetsförmåga eftersom du kommer att ingå i ett team.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Vikariatsanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Ann Westöö, 070-222 11 82.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på kliniken för akutgeriatrik, stroke och palliativ vård!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-30.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
