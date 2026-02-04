Underhållstekniker VA-ledningar
Prowork Stockholm AB / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm Visa alla anläggningsarbetarjobb i Stockholm
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Nu rekryterar vi en Underhållstekniker VA-ledningar till Stockholm
Pollex AB är specialister inom schaktfri ledningsförnyelse och underhåll av vatten- och avloppssystem och erbjuder tjänster som rensning och renovering av ledningar för dricksvatten, avlopp, fjärrvärme, gas och industri, samt totalentreprenader, vilket innebär att de hanterar allt från projektering och trafikanordningar till schaktning, provisoriskt vatten, servisanslutningar, inkoppling och återställning. Som pionjärer inom schaktfri teknik är Pollex engagerade i att leverera hållbara lösningar över hela landet. Med kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm, Umeå och Enviken är dom på en stadig tillväxtresa och söker nu fler kollegor.
Om rollen:
Som underhållstekniker arbetar du med rengöring och underhåll av vatten- och avloppsledningar med hjälp av Polly-Pig och tillhörande utrustning. Arbetet sker i team och är avgörande för att säkerställa kapacitet och driftsäkerhet i VA-nätet. Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Utföra ledningsrensning med Polly-Pig
Förbereda, genomföra och avsluta rensningsinsatser
Hantera tryck, flöden och kringutrustning
Enklare dokumentation av utfört arbete
Delta vid felsökning och förbättring av arbetsmetoder
Följa säkerhetsrutiner och arbetsmiljökrav
Vi söker dig som har
B-körkort
God fysisk förmåga och vana av praktiskt arbete
Förmåga att arbeta utomhus i varierande väder
Svenska i tal och skrift
Grundläggande tekniskt intresse
Vara flexibel med att kunna resa och bo borta måndag till torsdag.
Meriterande:
APV.
Inneha praktisk kunskap och erfarenhet av att skruva på motorer och arbeta med hydraulik.
Erfarenhet av markarbete eller spolbilschaufför är fördelaktigt.
Vad kan vi erbjuda dig?
Om du är en person som älskar att hitta lösningar och anpassa dig till nya situationer, då kommer du att trivas hos oss! Vi söker dig som är lösningsorienterad och flexibel, och som ser varje ny utmaning som en möjlighet att växa. Har du en nyfiken sida och en stark vilja att utvecklas och lära dig nya saker? Perfekt! Här oss får du chansen att ständigt utmana dig själv och utvecklas i din roll. Vi värdesätter din nyfikenhet och ditt driv att alltid vilja bli bättre.
Här kommer du till en arbetsgivare som är mån om sina medarbetare, erbjuder trygga anställningsvillkor och goda förmåner. Här har du stora möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling inom ditt område.
Rekryteringsprocess
Är du den vi söker - Skicka in din ansökan redan idag. I rekryteringen har Pollex valt att samarbeta med Prowork Kompetens och Talent Manager Adnan Kayhan. Har du frågor om tjänsten eller vill presentera dig själv i samband med din ansökan, kontakta Adnan på tel 0763368454. Ansök till tjänsten via länken och inte direkt via mail. Intervjuer hålls löpande.
Vi ser fram mot att få höra mer om dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Stockholm AB
(org.nr 556925-4591) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9722320