Underhållstekniker till Saab!

Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Underhållsavdelningen ansvarar för att säkerställa en hög teknisk tillgänglighet och kvalité på våra produktionsutrustningar. Avdelningen består idag av ca 30 medarbetare där underhållstekniker, underhållsingenjörer, inköpare och förrådsansvariga ingår.
I rollen som underhållstekniker kommer du bli en del av ett engagerat och kamratligt team som ansvarar för att hålla en hög teknisk tillgänglighet på Saab:s maskinpark. Du kommer att arbeta självständigt och omväxlande och du kommer ha en stor bredd i dina arbetsuppgifter med möjlighet att fokusera djupare på områden som du finner extra intressanta och därmed forma din egna utveckling. Som ny på avdelningen blir du väl omhändertagen och får gå med en van tekniker under en längre tid för att få en gedigen introduktion till arbetet.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av bland annat:
* akuta reparationer
* felsökning
* utbildning av operatörer
* förebyggande och avhjälpande underhåll
* förbättringsarbete
Under introduktionsperioden är dina arbetstider förlagda till dagtid, men kommer efter hand att övergå i skiftarbete.
Vi söker dig som har ett intresse och nyfikenhet för teknik. Du trivs med att ta ansvar och har lätt för att samarbeta med andra. Vi tror att du är en person som har lätt att anpassa dig till olika situationer som uppstår och motiveras av problemlösning. Du har god datorvana och goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi ser att du har en teknisk utbildning på gymnasienivå eller högre, gärna inom verkstadsindustri, teknik eller el och med några års arbetslivserfarenhet inom relevant område. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i produktionsmiljö och meriterande är det om du även har erfarenhet av maskinell bearbetning (ex. fräsning och svarvning) och/eller automation.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
