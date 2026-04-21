Underhållstekniker till gaturenhållningen i centrum
Göteborgs kommun / Grovarbetarjobb / Göteborg Visa alla grovarbetarjobb i Göteborg
2026-04-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
Publiceringsdatum2026-04-21Beskrivning
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 1000 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklande förvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. Dina arbetsuppgifter
Verksamhetsområdet Renhållning och vinter ansvarar för renhållning och vinterväghållning av Göteborgs gator, torg, parker och inre vattenvägar. Verksamheten sköter även, ogräshantering, fontäner, offentliga toaletter och livräddningsutrustning. I ansvarsområdet ingår dessutom administration av avtalskunder, uppdatering av kartverk och entreprenörsadministration. Renhållning och vinter har cirka 100 medarbetare fördelade på sex enheter och vi befinner oss i en expansiv fas med många nya uppdrag och projekt. Nu söker vi en underhållstekniker till en av våra enheter.
Som Underhållstekniker kommer du att vara direkt underställd enhetschefen. Du har ett operativt ansvar för att utföra uppdrag som kommer från enhetschef och enhetens samordnare. Du kommer även att delta i det löpande arbetet då du är en del av operativverksamheten. Vissa delegerade arbetsmiljöuppgifter kommer att vara kopplat till ditt uppdrag.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Mindre reparationsarbeten och montering av driftsmaterial
Kundkontakt gällande det praktiska utförandet samt besiktiga ytor och uppdatering av kartor
Administrativa uppgifter
Stötta gaturenhållarna vid specifika och större arbeten
Köra redskapsbärare (hjullastare) med utrustning så som, spolramp, ogräsborste, m.m.
Köra spolbil med högtryckstvätt
Att delta i lagverksamhetens ordinarie arbetsuppgifter Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning och erfarenhet av arbete med gaturenhållning
B- körkort
God kännedom om arbete i lagverksamhet
God lokalkännedom om Göteborgs geografiska centrum.
God kännedom om kartmaterial, t.ex. parkmapp och skötselkartan
Erfarenhet och kompetens inom det tekniska området, t.ex. reparationer och montering av driftsmaterial
Vana av att köra maskiner
Obehindrad på svenska i tal och skrift
Meriterande:
C-körkortsutbildning
Hjullastarkort
BE-körkort
IT-kunskap och förmåga att självständigt hantera digitala kanaler och olika appar/system
Vana att arbeta med handburna maskiner t.ex. trimmer
Som person
Ser vi att du är kommunikativ och har en god samarbetsförmåga. Du är motiverande och inspirerande samt har ett professionellt bemötande och en positiv attityd. Då arbetet är självständigt är du ansvarstagande och noggrann. Uppdraget kan skifta mycket och du behöver därför vara flexibel och kunna anpassa dig efter ändrade förutsättningar. Du är handlingskraftig och hugger i där det behövs. Du är engagerad och nyfiken och bidrar till Rents utveckling på ett effektivt sätt. Anställningsvillkor
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort.
Arbetsgivaren kommer stå för utbildning av C-1- körkort och hjullastarkort, som är en förutsättning för att kunna jobba som Underhållstekniker och då kommer provanställning att tillämpas.
Beredskapstjänstgöring för vinterväghållning ingår i tjänsten.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn och Snapchat
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsmiljöförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Timo Strandeberg timo.strandeberg@stadsmiljo.goteborg.se Jobbnummer
9865693