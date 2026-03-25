Underhållstekniker till Danish Crown
Vi söker nu en engagerad och kompetent underhållstekniker till Danish Crown.
Som en ledande aktör inom livsmedelsindustrin är vi dedikerade till att säkerställa högsta kvalitet och effektivitet i vår produktion. I denna roll kommer du att spela en avgörande roll i att upprätthålla och förbättra vår anläggning och utrustning, vilket är av stor betydelse för att möta våra kunders krav och förväntningar.
Om du har en passion för teknik och en önskan att arbeta i en dynamisk och utmanande miljö, kan detta vara den perfekta möjligheten för dig.
Om rollen
Som underhållstekniker på Danish Crown kommer du att vara ansvarig för både planerat och akut underhåll av våra byggnader, maskiner och övrig utrustning. Arbetet kommer att utföras både självständigt och i samarbete med andra medarbetare, där du kontinuerligt kommer att ha kontakt med produktionspersonal och produktionsledare samt externa leverantörer. Du rapporterar direkt till vår tekniska chef, som har det övergripande personalansvaret för teamet. Med stora investeringsbehov kommande sex år kommer du att vara en central del av vårt arbete för att säkerställa en effektiv och modern anläggning.Publiceringsdatum2026-03-25Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som underhållstekniker söker vi följande kvalifikationer:Kvalifikationer
God erfarenhet från underhållsbranschen, gärna med senioritet.
God kommunikationsförmåga i svenska, och engelska.
Hög teknisk förståelse och erfarenhet av felsökning och reparation av maskiner.
Förmåga att arbeta självständigt samt i team.
Meriterande:
Erfarenhet av svetsning, rostfritt material samt viss svarvning och fräsning.
Kännedom om PLC och grundläggande maskinelektriker-arbete.
Arbeta och delta i nya projekt och automatiseringsprojekt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Genomföra förebyggande underhåll för att undvika produktionsstopp.
Felsöka och reparera maskiner vid akuta haverier samt byta ut komponenter vid driftstopp.
Installera ny utrustning, maskiner och automatiserade system och delta i förbättringsarbeten av befintliga produktionslinjer.
Dokumentera underhållsinsatser i underhållssystem och tolka ritningar/manualer.
Medverka vid utbildning av operatörer och nya medarbetare.
Vi erbjuder
En spännande och utmanande arbetsdag med goda utvecklingsmöjligheter, där du får vara med och forma och optimera vår underhållsavdelning. Vi lägger stor vikt vid en öppen och respektfull arbetskultur, där samarbete och ett lösningsorienterat förhållningssätt står i fokus, både internt och externt.
Om du är redo att ta ansvar, skapa resultat och bidra till vår fortsatta framgång, skicka gärna ditt CV och några rader om din motivation för jobbet så snart som möjligt.
Om Danish CrownDanish Crown Jönköping AB, som är en del av den danska Danish Crown-gruppen och Europas största producent av fläskkött, är belägen i Torsvik söder om Jönköping. Här arbetar 165 personer i skift, måndag till söndag, med köttförädling och att detaljpacka samt distribuera kött till Axfood-koncernens butiker runtom i hela Sverige. Här erbjuds en trivsam arbetsplats bland positiva kollegor och en plats med stora möjligheter att utvecklas. Läs mer: www.danishcrown.com/sv-se/
I denna rekrytering har Danish Crown valt att samarbeta med Flodin.
Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning - och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se
För mer information om denna tjänst kontakta Peter Flodin 073 325 52 33.
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökan via mail.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: peter@flodinab.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flodin Rekrytering & Bemanning AB
554 63 JÖNKÖPING
Jönköping
HR Manager
Peter Flodin peter@flodinab.se 0733255233
