Underhållstekniker till Bror Tonsjö
Arbetet innebär kvalificerat underhållsarbete av maskiner och utrustning, du planerar och utför dina arbetsuppgifter både självständigt och ihop med dina underhållskollegor och chef.
Exempel på arbetsuppgifter; Förebyggande underhåll, akut underhåll, felsökning, förbättringsarbete, beställningar från leverantörer, visst fastighetsunderhåll, reservdelshantering, rapportering i vårt underhållssystem etc.
Du kommer ha mycket intern kontakt med t. ex produktionsledare, operatörer och övrig personal, underhållsavdelningens kund är vår produktion så det är av yttersta vikt att samspelet fungerar.
Tjänsten är förlagd till 2-skift alternativt dagtid. Då det är en verksamhet som kräver flexibilitet så är du
som sökande inte främmande för att anpassa dig och rycka in om det behövs jobba extra.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gedigen kunskap inom underhållsarbete och har arbetat med mekanik, el, hydraulik och pneumatik. Har du dessutom arbetat med skärande bearbetning så är det ett stort plus. Extra meriterande är erfarenhet och kunskap inom något av följande, automation, robotteknik och PLC-programmering.
Vi använder oss av Maintmaster som underhållssystem så kunskaper i det är önskvärt och meriterande.
Vi söker dig som är ordningsam, strukturerad, självständig och har en hög servicegrad i ditt arbete. Du tar egna initiativ, är en problemlösare och har viljan att lära dig mer. Vi letar alltså efter en driven och engagerad lagspelare.
Tjänsten är en inhyrning via Ikett Personalpartner med goda möjligheter till anställning hos kund efter 6 månader. Om företaget
Bror Tonsjö AB är ett familjeägt företag beläget i Kode, norr om Göteborg. Bror Tonsjös
kärnverksamhet är skärande bearbetning i en högt automatiserad och digitaliserad produktion. Våra
kunder finns främst i Europa men även en del i övriga världen, kunderna är oftast stora internationella
företag inom t. ex tung fordonsindustri, gruvdrift, pumptillverkning och energi.
Då Bror Tonsjö tecknat flera nya affärer, med start inom kort och står inför flera stora tekniskt
utmanande investeringar så behöver vi förstärka vår underhållsavdelning.
