Underhållstekniker sökes till Sekurit i Eslöv
2025-09-04
VÅRT ERBJUDANDE
På Job&Talent är vi övertygade: Personalen är vår viktigaste resurs. Vårt starkaste argument. Vi fortsätter att växa och söker nu personal inom området Industri & verkstad. Är du en person som trivs i en händelserik arbetsmiljö, där ditt arbete gör skillnad? Då kan vi ha jobbet för dig. Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbetsuppgifter. Framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar mervärde för våra kunder.Publiceringsdatum2025-09-04Om företaget
Saint-Gobain Sekurit är en ledande aktör inom fordonsindustrin och har över 90 års erfarenhet av bilglasproduktion. I fabriken i Eslöv tillverkas glasrutor till stora varumärken som Volvo, Volkswagen, Ford, Skoda och Jaguar.
ARBETSBESKRIVNING
I rollen som underhållstekniker kommer du att arbeta ute i produktionen. Du ansvarar för att felsöka och reparera maskiner i produktionen. För detta krävs flera års erfarenhet ut av servicearbete av industriella maskiner, verktygsvana och ett stort digitalt och tekniskt intresse!
Utföra service och underhåll på industriella (tyngre maskiner) i bilglasproduktion
Utförande av kvalitetskontroller och dokumentation
Deltagande i 5S- och förbättringsarbete.
DINA KVALIFIKATIONER
Erfarenhet och kunskap av service och reparationer av industriella maskiner i produktion
Intresse och kunskap om digital-teknik i produktionsmmiljö
Erfarenhet som maskinoperatör
MERITERANDE
Truckkort (A+B)
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
Har viljan att utvecklas och vara en god ambassadör för Job&Talent
Är ansvarsfull har god känsla för detaljer.
Har en hög servicenivå.
Är strukturerad och noggrann då arbetet innehåller flera, ibland komplicerade, moment.
Är självständig i din roll kommer du ha kontakt med flera olika personer dagligen vilket kräver att du är en person med ett socialt intresse.
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
Gustaf Eriksson gustaf.eriksson-oppliger@jobandtalent.com
9492143