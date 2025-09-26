Underhållstekniker sökes omgående
2025-09-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Driven underhållstekniker sökes!
Har du ett öga för detaljer och en passion för att hålla maskiner och utrustning i toppskick? Vill du bli en del av ett engagerat team där underhållsarbetet är avgörande för verksamhetens framgång? Då kan det här vara tjänsten för dig!

Om tjänsten
Som underhållstekniker arbetar du med kvalificerat underhållsarbete där både självständighet och samarbete är centrala delar. Du planerar och utför förebyggande och akuta underhåll, felsökningar, förbättringsarbete och reservdelshantering. Arbetet innefattar även beställningar från leverantörer och rapportering i underhållssystemet Maintmaster.
Du kommer ha nära kontakt med produktionsledare, operatörer och övrig personal. Företagets mål är att produktionen ska flyta smidigt, och din roll blir avgörande för att säkerställa detta samspel.
Arbetstider:
Tjänsten är förlagd till 2-skift eller dagtid. Flexibilitet är viktig då det kan förekomma behov av extra insatser vid akuta situationer.Kvalifikationer
Gedigen erfarenhet av underhållsarbete, inklusive mekanik, el, hydraulik och pneumatik.
Meriterande är erfarenhet av skärande bearbetning, automation, robotteknik och PLC-programmering.
Erfarenhet av underhållssystem, särskilt Maintmaster, är en stor fördel.
Vi erbjuder dig:
Möjligheten att utvecklas i en dynamisk arbetsmiljö.
En central roll i ett engagerat och framåtsträvande team.
Utrymme att ta egna initiativ och bidra till förbättringar.
Vem är du?
Vi söker en driven och engagerad lagspelare som trivs med att lära sig nya saker och utvecklas i sitt yrke. Vidare är du ordningsam och lösningsorienterad.
Låter detta som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
