Underhållstekniker Färgelanda
Randstad AB / Grovarbetarjobb / Trollhättan Visa alla grovarbetarjobb i Trollhättan
2026-07-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Är du en teknisk problemlösare med stark bakgrund inom drift, underhåll och fastighetsteknik? Har du dessutom erfarenhet av både fastighetselektronik och hydraulik? Då kan du vara den vi söker för att ta ett helhetsansvar för vår produktionsanläggning i Färgelanda!
Som underhållstekniker hos Artifex har du det övergripande ansvaret för vår fastighetsförvaltning samt drift och underhåll i vår industri- och produktionsmiljö. Rollen är både strategisk och operativ; du agerar projektledare för moderniseringar och ombyggnationer samtidigt som du säkerställer att den löpande tekniska driften fungerar smidigt. Du blir navet i vår tekniska organisation och fungerar som huvudsaklig kontaktpunkt gentemot externa entreprenörer, leverantörer och myndigheter. Tjänsten är placerad i Färgelanda. Arbetstiderna kommer inte att vara förlagda till dagskift, utan man hamnar antingen på ett fast nattskift eller helgskift. Därav ser vi att du är helt flexibel med dina arbetstider och trivs med skiftgång.
Ansvarsområden
Drift & Underhåll: Planera, leda och utföra förebyggande samt avhjälpande underhåll på fastighetens tekniska system och produktionsnära infrastruktur under aktuellt arbetspass.
Felsökning & Reparation: Ansvara för service och underhåll av fastighetselektronik samt system kopplade till industriell hydraulik och pneumatik.
Projektledning & Drift: Driva, strukturera och följa upp projekt rörande ombyggnationer, maskininvesteringar och energieffektiviseringar, samt säkra driften när produktionen är igång.
Externa kontakter: Samordna och kravställa arbete som utförs av externa entreprenörer och servicepartner samt tillse att myndighetskrav efterlevs.Kvalifikationer
Yrkeserfarenhet: Du har relevant och dokumenterad erfarenhet av fastighetsförvaltning eller tekniskt underhåll i en industriell produktionsmiljö.
Teknisk spetskompetens: Du ska ha tidigare arbetat med fastighetselektronik och ha god förståelse för styr- och reglerteknik. Erfarenhet av felsökning och underhåll av hydrauliksystem är ett krav.
Utbildning: Teknisk utbildning på gymnasial eller eftergymnasial nivå (gärna med en el-teknisk bakgrund i botten).
Personliga egenskaper & Arbetstider: Vi söker en strukturerad, självständig och handlingskraftig person. Eftersom tjänsten innebär skiftarbete – där man antingen arbetar nattskift eller helgskift – krävs det att du är flexibel med dina arbetstider och trivs med de förutsättningar som obekväm arbetstid innebär.Om företaget
Artifex Systems AB
Artifex Systems AB is a trusted partner in the European automotive supply chain, delivering high-quality components and systems to leading premium vehicle manufacturers. With three strategically located sites in Sweden—Låssby (Gothenburg), Skara, and Färgelanda—we operate as a unified and agile business unit, capable of managing the entire journey from concept design to finished products.
Our strength lies in combining engineering expertise with advanced manufacturing to provide complete, reliable solutions tailored to customer needs. Driven by a culture of continuous improvement, we are committed to sustainable innovation that balances performance with responsibility. By fostering long-term partnerships with global automotive brands, Artifex Systems AB positions itself as a future-ready supplier, dedicated to shaping the next generation of mobility.
Vision: Provide tailor-made interior and exterior solutions, driven by passion, precision and the power of our people. Driving Innovation with Purpose.
Mission: Create tailor-made interior and exterior solutions for the global automotive industry premium segment. With a strong focus on design, precision, and material quality, we deliver components that enhance both the experience and value of every vehicle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/8a0c320d-1617-4144-96ac-d1f4b1b58566
461 53 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Artifex Systems AB Jobbnummer
9998056