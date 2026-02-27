Underhållstekniker
2026-02-27
Underhållstekniker till CEJN AB
För att möta de senaste årens tillväxt söker vi nu Underhållstekniker med huvudsaklig inriktning mot CEJN's automationsutrustningar.
Vi söker dig som vill vara en del av ett team som konstant jobbar med att optimera och säkerställa driften av CEJN AB:s maskinpark. Detta för att utveckla CEJN 's möjligheter till fortsätt kraftig expansion på snabbkopplingsmarknaden. Hos oss kommer du erbjudas möjligheter till personlig utveckling samt ett spännande och varierande arbete i ett stabilt familjeägt bolag.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att säkerställa en hög driftsäkerhet av våra produktionsutrustningar samt automationslager tillsammans med våra medarbetare. Operativa arbetsuppgifterna består av förebyggande och avhjälpande underhåll samt hantering av ombyggnationer samt nyproduktion av monteringsutrustning.
Rollen innebär också att fungera som stöttning för stödfunktioner i olika frågeställningar.Kvalifikationer
Du är i grunden en driven och resultatorienterad person som har förmåga att tänka självständigt och ser utmaningar i stället för problem. Du trivs med att arbeta i grupp men gillar också att hantera uppgifter själv och gå till rot i situationen. Du har ett gott sinne för ordning och reda samt har förmågan att säkerhetsmedvetet fullfölja och lösa olika uppgifter. Tjänsten kräver att du är serviceinriktad då du kommer ha mycket kontakt med alla olika avdelningar internt på CEJN och externt. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid driv och viljan att lära sig nya saker.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning inom automationsteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Arbetar strukturerat och har ett systematiskt arbetssätt.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
God datorvana och trygg i att arbeta i olika system.
Meriterande:
- Tidigare erfarenhet av underhållstekniskt arbete.
- Tidigare erfarenhet av automation och PLC-hantering i monteringsutrustningar.
- Tidigare erfarenhet av arbete med automatlager och läcktestutrustningar.
- Tidigare erfarenheter av mekanisk och elektrisk felsökning.Övrig information
Arbetstiden är förlagd till två-skift, nattskift eller helg.
Ytterligare information:
Kontakta Elias Ward, Produktionsledare Driftsäkerhet och Maskinteknik, på telefon 0500-401 755 så får du mer information om tjänsten.
Din ansökan:
Din ansökan bestående av CV och personligt brev, med motivering till varför du söker tjänsten, vill vi ha senast den 22 mars 2026. Intervjuer kan dock komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
CEJN AB i Skövde utgör basen för CEJN-gruppen. Här sker utveckling, produktion och marknadsföring av snabbkopplingar för tryckluft, hydraulik och vätskor. Försäljningen utgörs till 85% av export till ett 25-tal länder i huvudsak via våra 18 försäljningsbolag. CEJN-gruppen har totalt 700 anställda, varav drygt 500 i Skövde. Ersättning
