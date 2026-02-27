Underhållstekniker - Workspace
Saab AB / Processoperatörsjobb / Göteborg Visa alla processoperatörsjobb i Göteborg
2026-02-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Göteborg
, Mölndal
, Ale
, Borås
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Production Engineering & Support är en sektion som arbetar med både operativ och strategisk produktionssupport inom produktionsteknik. Du kommer organisatoriskt att tillhöra Production Engineering, som idag består av två grupperingar med totalt cirka 50 medarbetare - varav 45 produktionstekniker och 5 underhållstekniker.
Vi söker nu flera Underhållstekniker till teamet Shop Floor Maintenance, ett av teamen inom Production Engineering & Support.
Rollen innebär att du stöttar produktionen i allt från inköp och montering av inventarier till underhåll och service av produktionsutrustning. Teamets ansvarsområde omfattar stöd inom Work Space, Work Wear & Consumables. Vi växer nu inom området kemikaliehantering och praktiskt maskinunderhåll och söker nu därför efter fler underhållstekniker till vårt team. Placeringsort är Kallebäck och/eller Mölnlycke.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
*
Ansvara för inköp samt montering av inventarier.
*
Utföra planerat underhåll och service av produktionsutrustning.
*
Genomföra felsökning och felavhjälpande åtgärder med både kortsiktiga och långsiktiga lösningar.
*
Ge löpande support avseende produktion och tillhörande lokaler.
*
Samarbeta nära med angränsande team för att säkerställa effektiva och hållbara lösningar.
*
Delta i samt bidra till planerings- och koordineringsmöten. Publiceringsdatum2026-02-27Profil
Vi söker dig som har ett starkt eget driv och god struktur, och som trivs i en dynamisk miljö med varierande arbetsuppgifter. Vi tror att du:
*
Är serviceinriktad och trivs med praktiskt arbete.
*
Har god kommunikativ förmåga och känner dig bekväm med dagliga personliga kontakter.
*
Är lösningsorienterad, nyfiken och positiv.
*
Har förmåga att planera och prioritera ditt arbete utifrån verksamhetens behov.
*
Arbetar självständigt och tar ansvar för att upprätthålla en hållbar arbetsbelastning.
*
Följer processer och rutiner samt bidrar till att utveckla och förbättra dem vid behov.
*
Bidrar till ett öppet, förtroendefullt och innovativt arbetsklimat.
Vi ser det som en självklarhet att du delar Saabs värderingar och är en aktiv del av Surveillance kulturprogram.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Kvalifikationer
Krav:
*
Gymnasieexamen
*
Praktiskt intresse
*
Flytande svenska i tal och skrift, då all dokumentation som ingår i rollen är på svenska
*
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Meriterande:
*
Utbildning med praktisk eller teknisk inriktning
*
Erfarenhet från supportverksamhet eller produktion
*
Goda kunskaper i Office-paketet, särskilt Excel
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40031". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9768887