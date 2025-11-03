Underhållstekniker - Göteborg
Vi söker nu en underhållstekniker till ett spännande uppdrag på Podab i Göteborg!Publiceringsdatum2025-11-03Om företaget
Podab är specialister på professionell tvättstugeutrustning med över 80 års erfarenhet. Företagets produkter används i allt från flerbostadshus och hotell till brandstationer och ridhus. Podab är stolta över sitt kundanpassade sortiment och sin vision att skapa bekymmersfria tvättstugor. Med ett engagerat team där engagemang, innovation och kompetens står i centrum erbjuder Podab en arbetsmiljö med fokus på både kvalitet och utveckling.Om tjänsten
Som underhållstekniker hos Podab utgår man från kontoret i Sisjön och arbetar över hela Göteborg med omnejd. Rollen innefattar framförallt förebyggande service och underhåll hos företagets kunder, såsom bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Teknikern ansvarar även för att sälja in nya underhållsavtal och bidra till långsiktiga kundrelationer genom sin tekniska kompetens och servicekänsla.
På sikt finns möjlighet att utvecklas till fullgod servicetekniker med större ansvar för reparationer och tekniskt underhåll.
Vi söker dig som
Podab söker en person som:
Är kundfokuserad, lösningsorienterad och trivs med självständigt arbete
Talar och skriver svenska samt har grundläggande kunskaper i engelska
Innehar B-körkort
Har datorvana och erfarenhet av service- eller affärssystem (meriterande)
Har erfarenhet av service och reparationer, gärna mot B2B-kunder inom El, VVS eller liknande (meriterande)Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.
I denna rekrytering samarbetar Podab med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
