Underhållsstrateg fastighet

2026-01-28
Fastighetsavdelningen
Region Uppsala är i stark tillväxt och Fastighet och service spelar en central roll i utvecklingen. Förvaltningen omsätter drygt en miljard kronor, har cirka 400 medarbetare och ansvarar för omkring 760 000 kvm lokaler - från avancerade vårdbyggnader till kulturhistoriska miljöer. Våra största kunder finns inom hälso- och sjukvården, med Akademiska sjukhuset som den största.
Nu söker vi en underhållsstrateg som vill bidra till ett välfungerande samhälle genom långsiktig och strategisk fastighetsförvaltning. Hos oss erbjuds du ett stimulerande arbete i en tekniskt komplex miljö hos en trygg och stabil arbetsgivare.
Vår verksamhet
Fastighetsavdelningen ansvarar för förvaltning och utveckling av Region Uppsalas fastigheter i både egna och inhyrda lokaler. I nära samarbete med verksamheter och hyresgäster skapar och anpassar vi lokaler för bland annat avancerad hälso- och sjukvård, kultur och utbildning, administration samt tekniskt krävande anläggningar.
Avdelningen består av cirka 20 medarbetare med kompetens inom fastighetsförvaltning, teknik och specialistområden såsom säkerhet och fastighetssystem. Vår arbetsplats är belägen på Akademiska sjukhusets område i Uppsala. Tjänsten är organisatoriskt placerad inom Fastighet och service och rapporterar till biträdande fastighetschef.
Ditt uppdrag
Som underhållsstrateg har du en nyckelroll i att samordna och utveckla det strategiska underhållsplaneringsarbetet för Region Uppsalas fastighetsbestånd. Du arbetar verksamhetsnära och kopplar underhållsplaner till behov, budget och långsiktiga mål.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Samordna och prioritera strategiskt underhåll
• Upprätta, följa upp och utveckla kort- och långsiktiga underhållsplaner
• Analysera anläggningsstatus och ta fram nyckeltal
• Samverka med teknikspecialister och verksamhet
• Bidra till utveckling av arbetssätt, digitalisering och underhållssystem
• Utveckla underhållsstrategi, riktlinjer och metodik
Vi söker dig med relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet, god kunskap inom byggteknik och fastighetsförvaltning samt erfarenhet av långsiktig underhållsplanering. Du har god systemvana, kommunicerar obehindrat på svenska och har B-körkort.
Meriterande är erfarenhet av Faciliate, Master Concept, Agresso samt arbete i politiskt styrd organisation.
Din kompetens
Du är strukturerad, självgående och samarbetsorienterad med förmåga att skapa goda relationer. Du trivs i komplexa miljöer och har ett prestigelöst och professionellt förhållningssätt.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid, placering vid Akademiska sjukhuset med möjlighet till delvis distansarbete samt goda förmåner.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta rekryterande chef Ulrik Eriksson Ulrik.eriksson@regionuppsala.se
,+46186175979
