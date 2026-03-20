Underhållsplanerare - Arctic Paper Munkedal

Arctic Paper Munkedals AB / Gruv- och metallurgijobb / Munkedal
2026-03-20


Arctic Paper i Munkedal är en av Europas ledande tillverkare av obestruket designpapper, bokpapper och andra högkvalitativa produkter, med omfattande export till jordens alla hörn - och ett av världens mest miljövänliga pappersbruk. Varumärket Munken är ett av de mest välrenommerade varumärkena i branschen och det breda sortimentet tillgodoser en rad olika användningsområden. Bruket ligger i samhället Munkedal, cirka 10 mil norr om Göteborg.

När det gäller produktionskapacitet och volym är Arctic Paper Munkedals ett medelstort bruk med korta ledtider, flexibel produktion och nära samarbete med våra kunder inom produktinnovation. Vi värnar om den lokala miljön genom hela produktionen.

Vill du vara med och säkerställa driftsäkerheten i en avancerad processindustri där underhåll är avgörande för produktionen?

På Arctic Paper har vi en tydlig ambition - att vara det självklara valet. Med engagemang och stolthet formar vi framtidens premiumpapper, överträffar förväntningar och skapar en hållbar framtid.

Nu söker vi en Underhållsplanerare som vill bidra till att utveckla och optimera underhållsarbetet.



Om rollen

I en processindustri där produktionen pågår dygnet runt är välplanerat underhåll avgörande. Som Underhållsplanerare har du en central roll som ser till att rätt arbete görs vid rätt tidpunkt och med rätt resurser.

Rollen innebär att planera och följa upp både förebyggande och avhjälpande underhåll i nära samarbete med produktion, underhåll, projektorganisation och externa leverantörer. Genom ett strukturerat arbetssätt bidrar du till att säkerställa hög tillgänglighet, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet i anläggningen.

Hos oss är samarbete en självklar del av vardagen, vi arbetar tillsammans för att nå våra mål. Vi värdesätter engagemang i arbetet och driver utveckling genom ständiga förbättringar, samtidigt som vi arbetar långsiktigt och resurssmart för en hållbar verksamhet.

Om dig

För att lyckas i rollen är du en strukturerad, analytisk och lösningsorienterad person, som trivs i en roll där planering, samordning och kommunikation står i centrum.

Du har lätt för att skapa överblick i komplexa situationer och kan prioritera mellan flera parallella aktiviteter. Samtidigt är du en person som bygger goda relationer och trivs i samarbetet med både kollegor och kunder där kvalitét står i fokus.



Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

I rollen kommer du bland annat att:


Planera, bereda och följa upp avhjälpande och förebyggande underhåll (AU/FU) inom el- och mekaniskt underhåll


Planera och samordna underhållsstopp tillsammans med produktionen


Ansvara för planering i underhållssystemet gällande aktiviteter, resurser, material och kostnader


Administrera, beställa och följa upp externa besiktningar


Koordinera gränssnitt och aktiviteter kopplade till projektorganisationens arbeten i anläggningen


Initiera och planera behov av reservdelar i dialog med förrådet


Genomföra inköp av externa underhållstjänster


Ansvara för reparationer av utrustning i samråd med förrådet


Bidra aktivt till en säker arbetsmiljö och hög säkerhetsnivå i anläggningen


Initiera och delta i kontinuerligt förbättringsarbete





Kvalifikationer


Teknisk utbildning på gymnasienivå inom teknik, produktion eller underhåll, alternativt minst 2 års relevant erfarenhet inom underhållsarbete


Erfarenhet av att arbeta i planerings- eller underhållssystem


Goda kunskaper i grundläggande datahantering


God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande


EFNMS-certifiering Specialist in Maintenance Management



Låter det här som ett spännande arbete som passar dig? Tveka inte, skicka in din ansökan!

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C9549".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arctic Paper Munkedals AB (org.nr 556000-5273)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Arctic Paper, Underhåll APM

Kontakt
Chef Teknik
Johan Palm
johan.palm@arcticpaper.com
010-4517262

Jobbnummer
9809721

