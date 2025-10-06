Underhållsmekaniker-Simrishamn
2025-10-06
Har du erfarenhet av TIG svetsning och är en fena på att mecka? Då kan detta vara en tjänst för dig!
Om tjänsten:
Som Underhållsmekaniker arbetar du med mekanik, felsökning, TIG-svetsning och underhåll för att säkerställa produktionens tekniska tillgänglighet och hög utnyttjandegrad. Arbetsuppgifterna anpassas efter din erfarenhet och kompetens. Arbetstiderna är förlagda till 2-skift, alternativt dagtid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för underhåll på maskiner och utrustning, inklusive felsökning, mekaniskt och elektroniskt. Supporta produktionen och finjustera maskiner. Delta i nyinstallationer och ombyggnationer. Genomföra förbättringsaktiviteter samt löpande arbete med infrastruktur, t.ex. pelletspanna, vatten- och reningsverk.
Personliga egenskaper:
Vi söker dig med erfarenhet av VVS, svets, mekaniskt underhållsarbete. Eftersom du kommer att arbeta nära produktionen är det viktigt att du är en god lagspelare och kan kommunicera effektivt. Du trivs i ett högt tempo men kan också arbeta metodiskt och noggrant. Du värdesätter ordning och reda och ser till att alltid leverera arbete av hög kvalitet.Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
Några års erfarenhet av arbete med underhåll.
Erfarenhet av TIG-svetsning
Brett tekniskt kunnande om industriella anläggningar.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet från livsmedels- eller processindustri.
Kunskap och intresse för industriautomation och el.
God datorvana.
Ansökan Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Detta är ett heltidsjobb.
Processbemanning Svenska AB
