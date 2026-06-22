Underhållsmekaniker till Göteborgsområdet
Bilfinger Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Stenungsund Visa alla maskinreparatörsjobb i Stenungsund
2026-06-22
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Company description:
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Job description:
Bilfinger är en ledande internationell leverantör av industritjänster som främjar effektivitet och hållbarhet inom processindustrin. Med över 30 000 anställda och en omsättning på över 5 miljarder euro år 2024 erbjuder vi lösningar inom rådgivning, projektering, tillverkning, underhåll, ombyggnationer och digitala applikationer i viktiga sektorer som energi, kemi, läkemedel samt olje- och gasindustrin.
Bilfinger i Norden har 3 500 anställda fördelade på 70 platser i Sverige, Norge Finland och Danmark.
Hos Bilfinger erbjuder vi en arbetsmiljö där du kan lära och utvecklas. Följ med oss och bli en del av ett team som formar framtiden!
Vår grupp består av ca 50 mekaniker som utför arbeten inom hela Sverige samt delar av Norden. Ledorden för oss är egenansvar och inre driv. Vi eftersträvar att alltid jobba med korta beslutsvägar. Viktigt för oss är kontinuerlig utbildning och kurser för medarbetare för ständig utvecklig samt att avståndet mellan ansvarig chef och utförare skall vara så kort som möjligt. Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat förebyggande och avhjälpande underhåll inom vårt verksamhetsområde samt medverkan vid ombyggnader och nyinstallationer. Arbetet utförs både ute i fält och i våra verkstäder.
I rollen ingår att identifiera och åtgärda fel, dokumentera arbetsinsatser samt bereda uppdrag. Du ansvarar för att arbetena genomförs enligt fastställda tids- och kostnadsramar.
En viktig del av tjänsten är kvalitetsarbete, där du aktivt bidrar med förbättringsförslag inom drift, HSEQ och underhållsverksamheten. Stor vikt läggs vid kontakter med kunder och leverantörer, där du förväntas ta ett tydligt ansvar genom hela processen – från planering till leverans.
Beredskapstjänstgöring kan ingå i befattningen och resor kan förekomma. För rätt person finns även möjlighet att ta
Stationering
Tjänstens stationering är i Göteborg men resor och arbete på annan ort kan förekomma.
Utbildning & kompetens
Du är initiativtagande och har förmåga att arbeta självständigt samt ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Tjänsten innebär omfattande kundkontakt, vilket ställer höga krav på god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat arbetssätt.
Vi ser gärna att du har minst gymnasieutbildning, alternativt motsvarande kompetens genom lång erfarenhet som servicetekniker. Du arbetar analytiskt, noggrant och med ett riskmedvetet arbetssätt. Det är meriterande om du trivs med utmaningar och har ett starkt intresse för problemlösning. Vi ser också att du har:
Erfarenhet av industriellt underhålls- och reparationsarbete (krav)
God datorvana
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Erfarenhet inom svarv och fräs (meriterande)
God erfarenhet om pumpunderhåll
Kunskap om lager och tätningar
Erfarenhet av tungt roterande utrustning såsom kompressorer & turbiner m.m.
Profile description:Kontaktperson
Kontaktperson: Björn Johansson Arbetsledare tel: 0738035481
Facklig kontakt: Henrik Hultberg IF Metall tel: 0730231954
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vi behandlar endast ansökningar via vår hemsida.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "70260-44262026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilfinger Sweden AB
(org.nr 556681-6111), https://nordics.bilfinger.com/
444 31 STENUNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9972690