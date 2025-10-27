Underhållskoordinator till Trioworld
Stella Rekrytering och Ledarskap AB / Maskinreparatörsjobb / Gislaved Visa alla maskinreparatörsjobb i Gislaved
2025-10-27
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stella Rekrytering och Ledarskap AB i Gislaved
, Gnosjö
, Värnamo
, Vaggeryd
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Vi söker nu en lösningsorienterad och framåtblickande Underhållskoordinator som vill vara med och utveckla vårt underhållsarbete i en modern och tekniskt avancerad produktionsmiljö.
Om rollen I rollen som Underhållskoordinator har du en central roll med ansvar för att planera och samordna våra underhållsinsatser. Genom en tät dialog med avdelningschefer, tekniker och inköpare på underhållsavdelningen säkerställer du att rätt resurser och material finns på plats och att våra servicestopp genomförs enligt plan. Du arbetar nära underhållsteamet och externa leverantörer samt har en viktig roll i att förbättra våra arbetssätt och rutiner. I rollen ingår även att hålla i möten inför och efter servicestopp, uppdaterar vårt underhållssystem Maintmaster och vara kontaktperson gentemot våra serviceleverantörer. Du arbetar i vår fabrik i Smålandsstenar, där cirka 25 medarbetare arbetar med vårt underhåll och tillsammans utvecklar vår tekniska produktionsmiljö och bidrar till en stabil och hållbar drift. Din profil För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet från industrin. Du har tidigare arbetat med underhåll och är van vid att hantera både tekniska och praktiska frågor. Du har en god förståelse för maskiner och underhållsprocesser samt är van att arbeta i underhållssystem. Har du dessutom haft en samordnande roll sedan tidigare är det meriterande.
Som person har du lätt för att se helheten och omsätta planer till praktiskt genomförande. Du arbetar strukturerat, har god framförhållning och är noggrann, samtidigt som du behåller fokus på att lösa uppgifter effektivt. Med ett lösningsorienterat förhållningssätt hanterar du både planerade och oväntade situationer med lugn och tydlighet. Du samarbetar gärna med kollegor, delar med dig av din kunskap och bidrar aktivt till ett arbetsklimat där förbättringar är en naturlig del av vardagen.
Vill du vara med och göra skillnad i en verksamhet där teknik, hållbarhet och utveckling står i centrum? Hos oss får du vara med och påverka, både i det dagliga arbetet och i hur vi formar framtidens underhåll. Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi Erbjuder Hos oss får du mer än ett jobb, du får en chans att påverka framtiden. Vi erbjuder en arbetsplats där hållbarhet är en självklar del av vardagen, där vi firar framgångar tillsammans och där du får vara med och forma en bransch i förändring. Du blir en del av ett internationellt bolag med stark sammanhållning och ett gemensamt mål, att göra plastindustrin cirkulär.
I den här rekrytering samarbetar vi med Stella Rekrytering & Ledarskap, vid frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jennifer Djureholt på 070-209 16 93.
Om Trioworld Group Trioworld är en ledande tillverkare av förpackningslösningar baserade på polyeten- och polypropenfilm och grundades 1965 i Smålandsstenar, Sverige. Vi erbjuder dig en arbetsplats som förser marknaden med hållbara alternativ för våra förpackningslösningar, producerade i företag med goda arbetsvillkor och en hälsosam arbetsmiljö. Vi är ett globalt företag med produktion i Sverige, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Kanada och med försäljningskontor i Norge, Finland, Tyskland och USA. Vi kan därför erbjuda dig ett brett utbud av möjligheter.
Som en del av Trioworld kommer du att ansluta dig till ett ansvarstagande företag som tillsammans leder vägen för nästa generation av en bra arbetsplats att arbeta på. Vi hoppas att du vill följa med oss på vår resa! Läs mer om Trioworld Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
(org.nr 556745-3559), http://www.stellaab.se Arbetsplats
Stella Rekrytering & Ledarskap Kontakt
Jennifer Djureholt jennifer.djureholt@stellaab.se 0702091693 Jobbnummer
9574789