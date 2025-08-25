Underhållsingenjör signal
Vill du använda din signalkompetens i en roll där du bidrar till ett närmare och grönare samhälle? Som underhållsingenjör bidrar du till infrastrukturutvecklingen i regionen och bästa möjliga underhåll av vår anläggning. Var med och gör Sverige närmare!
Dina arbetsuppgifter
Jobbar du inom järnvägsbranschen och är redo att ta nästa steg i din karriär? Trivs du med en varierad vardag, där den ena dagen inte är den andra lik? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!
I din roll som underhållsingenjör ingår du i beställarorganisationen för järnvägsunderhåll i Mellersta Regionen, och du kommer att stötta projektledaren och projektteamen i ett eller flera baskontrakt med projektets leveranser inom teknikgren signal. Du kommer tillsammans med projektledaren och teamet tillämpa de avtal och kontrakt som tecknats mellan Trafikverket och våra entreprenörer/leverantörer. Tillsammans tillser ni att underhållskontrakten följs och att vi har en robust, tillförlitlig och säker järnvägsanläggning.
Du kommer huvudsakligen att arbeta i kontorsmiljö, men även vara på plats ute i anläggningen med jämna mellanrum. Den ena dagen är du inne på kontoret och arbetar med våra IT-system, håller fysiska eller digitala möten och samverkar med dina kollegor. Nästa dag är du ute i järnvägsanläggningen, undersöker dess tillstånd, identifierar behov av åtgärder och utför systematiska kontroller av leveransuppfyllnad utifrån kontrollplan i syfte att följa upp entreprenörens åtaganden inom teknikgren signal. Dessutom får du leda mindre projekt och utredningar - perfekt för dig som gillar att ta ansvar och utvecklas inom ditt område.
Ditt arbete sker i huvudsak dagtid och även om du ibland reser i tjänsten, är det endast övernattningar i undantagsfall. För den som vill kunna arbeta delvis på distans, kan det i den här tjänsten finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent.
I dina ansvarsområden ingår bland annat att:
Analysera, identifiera och föreslå åtgärder. Du analyserar och uppmärksammar fel, brister och störningar och föreslår förbättringar för att säkerställa en driftsäker järnvägsanläggning. I detta ingår rapportskrivning samt att ta fram underlag till och uppdatera underhållsplanerna.
Hålla i teknikmöten med entreprenören och följa upp planerade och utförda arbeten. I arbetsuppgifterna ingår att säkerställa att entreprenaden utförs i enlighet med avtal, relevanta lagar och andra styrande dokument. Uppföljningen sker både på plats i anläggningen och genom våra IT-system.
Stötta projektledaren med prognosarbete, medverka i upphandlingar och bidra till projektens ekonomi- och fakturahantering. Du deltar normalt i projektteamets möten. Du kommer att vara rådgivare och stöd inte bara till projektledaren, utan också en viktig resurs för hela teamet gällande analys av anläggningens status och behov inom teknikgren signal.
Ha kontakt med både interna och externa intressenter. Du informerar om projektets verksamhet och anläggningens tillstånd och behov inom teknikgren signal.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Kvalifikationer
Som person har du;
lätt för att samarbeta och du är tydlig i din kommunikation
god förmåga att planera, strukturera och slutföra dina arbetsuppgifter
en god analytisk förmåga samt ett helhetstänk
lätt för att arbeta självständigt och ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter
lätt för att ta initiativ
god problemlösningsförmåga och kan på ett pedagogiskt sätt förklara tekniken för den som är mindre insatt.
Vi söker dig som har;
relevant utbildning inom signalteknik för järnväg eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom signalteknik för järnväg, och vi ser gärna att du även har viss arbetserfarenhet av att ha arbetat ute i fält/järnvägsanläggningen inom den aktuella teknikgrenen
goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
god datorvana och goda kunskaper i Office-paketet
körkort för personbil
Det är meriterande om du har;
arbetserfarenhet och/eller utbildning inom arbetsledning
arbetserfarenhet och/eller utbildning inom besiktning av signal på järnväg
flerårig aktuell erfarenhet av operativ underhållsverksamhet inom teknikgren signal på järnväg
erfarenhet av att arbeta i systemen Bessy, 0felia, BIS och Besiktningsplan
