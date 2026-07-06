Underhållsingenjör/Asset Manager till Göteborg
Coor Service Management Aktiebolag / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2026-07-06
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Vill du utveckla en av Sveriges mest avancerade produktionsanläggningar?
För kunds räkning ansvarar Coor för drift, underhåll och utveckling av en av Sveriges mest välkända tillverkningsindustrier. Nu söker vi en Underhållsingenjör/Asset Manager som vill bidra till hög driftsäkerhet, långsiktigt värdeskapande och utvecklingen av anläggningens tekniska tillgångar.
Du blir en del av ett engagerat team som arbetar nära kundens ingenjörer och specialister i en verksamhet präglad av avancerad teknik, automation och höga krav på tillgänglighet.
Om Coor
På Coor skapar vi de bästa arbetsmiljöerna i Norden. Hos oss får du en specialistroll där du arbetar nära verksamheten, driver utveckling och bidrar till långsiktiga beslut i en av Sveriges mest komplexa industrimiljöer.
Om rollen
Som Underhållsingenjör/Asset Manager har du en nyckelroll i att utveckla och optimera förvaltningen av anläggningens tekniska tillgångar. Du arbetar strategiskt för att säkerställa hög driftsäkerhet, välgrundade underhållsbeslut och långsiktigt värdeskapande.
Rollen kombinerar teknik, analys och affärsmässighet. Tillsammans med kundens specialister och Coors verksamhet utvecklar du underhållsstrategier, analyserar risker och tar fram beslutsunderlag som bidrar till anläggningens framtida utveckling.
Du driver förbättringsarbete, utmanar befintliga arbetssätt och bidrar till utvecklingen av Asset Management-arbetet inom Coor.
Ansvarsområden
Utveckla långsiktiga underhållsplaner för att säkerställa anläggningarnas funktion, driftsäkerhet och livslängd.
Genomföra tillståndsbedömningar, kritikalitets- och livscykelanalyser
Ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för underhållsåtgärder och tekniska förbättringar
Säkerställa kvalitet i anläggningsdata och underhållsinformation
Följa upp nyckeltal och identifiera förbättringsmöjligheter
Vara tekniskt stöd till drift- och underhållsorganisationen
Samverka med kundens ingenjörer och tekniska specialister
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av underhåll, anläggningsförvaltning eller Asset Management i en tekniskt komplex verksamhet. Du drivs av att analysera, utveckla och förbättra samtidigt som du har förmågan att omsätta tekniska insikter till långsiktiga och affärsmässiga beslut.
Som person är du strukturerad, analytisk och självgående. Du bygger förtroende i samarbete med andra och trivs i en roll med många kontaktytor där du får kombinera specialistkompetens med verksamhetsutveckling.
Vi ser gärna att du har
Teknisk högskoleutbildning inom exempelvis maskinteknik, underhållsteknik, produktionsteknik, automation, elkraft eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av Asset Management, underhållsstrategi eller anläggningsförvaltning
Erfarenhet från tillverkande industri eller annan verksamhet med höga krav på driftsäkerhet och tillgänglighet
God förståelse för tekniska system, installationer och anläggningar
Erfarenhet av CMMS-system, gärna Maximo
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Körkort B
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
En varm och välkomnade arbetskultur
Lön enligt kollektivavtal
Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
Friskvård för att gynna en balans i livet
Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag
Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurserPubliceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
Startdatum: Enligt överenskommelse
Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vid frågor kontakta om rollen kontakta Kontraktschef, Johan Petersson Lloyd,jP.lloyd@coor.com
Vi tar gärna emot din ansökan redan idag! Då rekryteringen pågår under sommaren kan dock vår återkoppling dröja något längre än vanligt. Urval sker löpandes och intervjuer planeras genomföras från vecka 33.
Tack för din förståelse. Vi ser fram emot att få veta mer om dig och önskar dig en riktigt glad sommar!
Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
Välkommen med din ansökan!
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management Aktiebolag
(org.nr 556084-6783)
418 78 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Coor Jobbnummer
9994524