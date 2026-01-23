Underhållsingenjör
2026-01-23
Vill du vara en del i en föränderlig miljö och utveckla vårt resursutnyttjande? Vill du bidra till ett mer hållbart samhälle och till en grönare framtid? Hos oss på Lantmännen Biorefineries, Nordens största bioraffinaderi, tillverkas ett brett spektrum av produkter - från hållbart etanolbränsle till livsmedelsingredienser och proteinrika foderråvaror. Vi söker nu en Underhållsingenjör inom mekanik till vår anläggning i Norrköping.
Det här kommer du att göra
Som Underhållsingenjör arbetar du huvudsakligen med det förebyggande underhållet inom mekanik samt med stopp-arbete. Du arbetar aktivt med framtagande och utveckling av kortsiktiga likväl som mer långsiktiga FU-planer. Du medverkar i arbetet med framtagning av budget.
I din roll arbetar du i vårt underhållssystem M3 och specificerar, planerar och beställer underhållsarbeten. Du tar hand om övergripande samordning av underhållsarbetet samt ansvarar för den direkta underhållsstyrningen. Arbetet innebär att initiera, delta i och driva utveckling inom underhåll. Till stor del arbetar du med ständiga förbättringar och med att implementera dessa. Du identifierar, bedömer och kontrollerar risker med hjälp av beprövade metoder. Du söker och delar information med andra och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö där säkerhet står i fokus.
Du har:
- Teknisk utbildning inom drift, underhåll eller maskin på högskolenivå alternativt motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet
- Längre erfarenhet från arbete i en liknande roll inom processindustri
- Dokumenterad erfarenhet av att leda grupper eller driva projekt
- Kunskap om underhållsystem och om arbetsmetoder för att förbereda, utföra och följa upp underhållsarbete
- Goda språkkunskaper i både svenska och engelska, i så väl tal som skrift
- Grundläggande kompetens inom ekonomi.
Du är:
- Analytisk och tycker om problemlösning
- Strukturerad med förmågan att identifiera konsekvenser och planera på både kort och lång sikt
- Driven och självgående som person och växer av möjligheten att ta ansvar
- Kommunikativ med förmåga att skapa goda arbetsrelationer
Du delar våra värderingar, Öppenhet, Helhetssyn och Handlingskraft och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Vad vi erbjuder dig
Hos Lantmännen Biorefineries får du möjlighet att utveckla dina yrkeskunskaper och bidra med din kompetens genom hela produktionskedjan. Hos oss har varje medarbetare en viktig roll i helheten. Samtidigt är vi del av en stor internationell koncern - Lantmännen - vilket innebär tillgång till interna utvecklingsmöjligheter och karriärvägar inom flera branscher och länder.
Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill att våra medarbetare ska känna både engagemang och trygghet i sitt arbete. Tillsammans gör vi skillnad - Together we reimagine the world of grain!
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 15 februari. I din ansökan är det valfritt att addera ditt CV eller LinkedIn-profil.
För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten.
Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll samt alkohol- och drogtest. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Jonas Tengvall, Underhållschef Mek på 010-556 14 74.
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.
Lantmännen Biorefineries är Sveriges enda storskaliga bioraffinaderier med siter i Norrköping och Lidköping. Vi är den största nationella producenten av spannmålsbaserad etanol samt en av de största tillverkarna av dryckessprit, foder och livsmedelsingredienser. Vi har en hög hållbarhetsprofil och är en viktig aktör i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Vi är ca 300 medarbetare och omsätter ca 4,5 miljarder kr.
