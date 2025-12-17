Underhållsingenjör
Vi söker en Underhållsingenjör Mekanik till Brista B1 hos en myndighet inom elkraft.
Detta är ett konsultuppdrag med stationering i Stockholm. Tjänsten är heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som underhållsingenjör ansvarar du för planering och genomförande av förebyggande och tillståndsbaserat underhåll inom mekanikområdet. Du fungerar som nav i planeringen och säkerställer att underhållsarbeten utförs effektivt, säkert och enligt budget. Rollen kräver strategiskt tänkande, samarbete med flera avdelningar och ansvar för att upprätthålla anläggningarnas tillgänglighet.

Dina arbetsuppgifter
Planera och prioritera förebyggande underhåll, tillståndsbaserat underhåll samt förbättrande underhåll.
Ansvara för underhållsarbeten från start till mål, inklusive planering och budgetering på kort och lång sikt.
Hjälpa till med inköp av underhållstjänster.
Planera revisionsarbeten.
Kvalitetsgranska utfört underhåll.
Uppdatera underhållssystemet.
Förhålla sig till budgetansvar inom ett tydligt avgränsat område.
Samarbeta med andra underhållsingenjörer, drift, mekaniker, inköpsavdelningen och arbetsmiljögruppen.
Säkerställa att anläggningarna underhålls på ett säkert sätt för att uppnå uppsatta mål på tillgänglighet.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
2-5 års erfarenhet inom området, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag inom energianläggningar eller processindustri.
Erfarenhet av budgetansvar.
Erfarenhet av inköp.
Har utbildning inom aktuellt område, viss svårighetsgrad.
Meriterande
Erfarenhet av att jobba med arbetsmiljöfrågor inom tung industri.
Har erfarenhet av Stockholm Exergi/industri.
Kan självständigt utföra sina arbetsuppgifter.
Du är strategisk och strukturerande.
Visar på framdrift och hittar vägar framåt tillsammans med andra uh-ingenjörer.

Dina personliga egenskaper
Driven
Strukturerad
Effektiv
Samarbetsorienterad

Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
