Underhållschef till Visby Airport
2026-02-24
Vill du leda och utveckla den tekniska driften på en flygplats där varje funktion är avgörande för säkerhet och tillgänglighet?
Vi söker en Underhållschef som tar ett helhetsansvar för drift, underhåll och teknisk förvaltning av flygplatsens fastigheter och infrastruktursystem. Vad innebär rollen? Som Underhållschef har du ansvar för den dagliga driften och underhåll av infrastruktur som till exempel fastigheter, banljussystem, fordonsverkstad, el/kraft försörjning och markytor. Du är en central del i att skapa struktur, riktning och resultat inom underhållsområdet och säkerställer att verksamheten bedrivs effektivt, säkert och långsiktigt hållbart.
Du har personal- och verksamhetsansvar för ett team om sju medarbetare som arbetar med operativa roller inom drift och verksamhetsspecialistfunktioner, och rapporterar direkt till Driftchefen.
I rollen ansvarar du för att:
Planera, prioritera och följa upp underhållsarbete
Leda, utveckla och coacha ditt team
Säkerställa efterlevnad av myndighetskrav, standarder och interna riktlinjer
Delta i och bidra till långsiktiga utvecklings- och kapacitetsplaner
Ansvara för teknisk kontroll och dokumentation
Ansvara för kostnadsuppföljning och underhållsbudget
Säkerställa att verksamheten bedrivs ur ett kvalitets-, miljö-, tekniskt-, safety- och ekonomiskt perspektiv
Vem är du? Vi söker dig som har:
Teknisk utbildning inom anläggningsdrift, underhåll eller motsvarande erfarenhet
God kunskap om tekniska system och byggnadsförvaltning
Erfarenhet av tekniskt underhåll i komplexa eller säkerhetskritiska anläggningar
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar och verksamhetsansvar
Erfarenhet av budget- och planeringsarbete
Förmåga att tolka teknisk dokumentation och arbeta strukturerat med uppföljning
Meriterande är erfarenhet från flygsektorn eller annan teknisk avancerad infrastruktur
Rollen innebär ett nära och kontinuerligt samarbete med både interna och externa parter, vilket kräver god samarbets- och samverkansförmåga. Som person är du ansvarstagande, lösningsfokuserad och kommunikativ. Vad erbjuder vi dig? En strategisk och operativ ledarroll i en samhällsviktig verksamhet med möjlighet att påverka och utveckla framtidens hållbara flygplats.
Vi möjliggör hållbart resande och skapar trygga, välkomnande och effektiva flygplatser - här får du vara med och göra verklig skillnad.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anläggningschef Oskar Svensson, oskar.svensson@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 17 mars, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7234183-1858654". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), https://jobb.swedavia.se
Visby flygplats (visa karta
)
621 41 VISBY Jobbnummer
9760509