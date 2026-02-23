Underhållschef
Boliden Mineral AB, Garpenberg / Gruv- och metallurgijobb / Hedemora Visa alla gruv- och metallurgijobb i Hedemora
2026-02-23
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boliden Mineral AB, Garpenberg i Hedemora
Till gruvan i Garpenberg
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Nu söker vi en engagerad och närvarande ledare till underhållssektionen i gruvan i Garpenberg. Vill du vara med på en expansionsresa och skulle trivas i en roll där du får kombinera ledarskap med teknik och förbättringsarbete? Då är det dig vi söker! Välkommen med din ansökan redan idag!
Din roll
Som Underhållschef för gruvan i Garpenberg har du 10 engagerade arbetsledare i ditt närmsta team med totalt 110 medarbetare. Tillsammans med ditt team ansvarar du för underhåll av mobila maskiner, fasta anläggningar samt el och automation. Du arbetar med att utveckla underhållsstrategier, arbetssätt och strukturer som skapar rätt förutsättningar för underställda chefer med medarbetare att arbeta säkert, effektivt och långsiktigt. Du ingår i ledningsgruppen för gruvan och rapporterar direkt till Garpenbergs Gruvchef. Du blir en nyckelperson i att leda säkerhets och driftsäkerhetarbetet genom att skapa tydlighet, engagemang och goda förutsättningar i en expansiv fas.
Tjänsten är placerad i Garpenberg och du arbetar dagtid måndag-fredag.
Vi ser fram emot att välkomna dig som vill ha en möjlighet att växa och utvecklas som chef. Som ledare är du trygg, samarbetsinriktad och affärsmässig och du motiveras av att skapa struktur, delaktighet och utveckling för medarbetare och team mot gemensamma mål. Du är serviceinriktad, kommunikativ och prestigelös. Du leder förbättringsarbete genom dialog, tydlighet och ett inkluderande förhållningssätt.
Ditt bidrag
Ingenjörsutbildning inom underhåll eller annan teknisk utbildning i kombination med relevant erfarenhet.
Tidigare erfarenhet från arbete inom underhåll
Erfarenhet från gruvindustri eller annan industriell verksamhet med komplex drift och höga säkerhetskrav.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Datorvana och erfarenhet av Officepaketet
B-körkort
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Daniel Bergius, daniel.bergius@boliden.com
.
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Emma Svensson, emma.svensson@boliden.com
.
Facklig information får du av Morvan Derrien, SACO, 070-209 05 63, Kent Hedin, Ledarna, 0225-369 50, Jacob Wallén, Unionen, 0225-362 62.
Sista dag att ansöka är 22 mars 2026.
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om tjänsten du ansökt till innefattar hantering av sprängämnen, kommer du i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) att genomgå en bakgrundskontroll för godkännande hos Myndigheten för civilt försvar (MCF) under rekryteringsprocessen.
Om du är representant för ett rekryterande företag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons. Vi uppskattar din omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boliden Mineral AB
(org.nr 556231-6850), https://www.boliden.com
Kaspersbo 20 (visa karta
)
776 98 GARPENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boliden Mineral AB, Garpenberg Jobbnummer
9758328