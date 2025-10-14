Underhållschef
Ikea Industry Hultsfred AB / Gruv- och metallurgijobb / Hultsfred Visa alla gruv- och metallurgijobb i Hultsfred
2025-10-14
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikea Industry Hultsfred AB i Hultsfred
, Vimmerby
eller i hela Sverige
IKEA Industry Hultsfred AB söker en erfaren och strategiskt orienterad underhållschef med ansvar för att planera, leda, utveckla och kvalitetssäkra företagets underhållsverksamhet. Rollen är central för att säkerställa en hög tillgänglighet i vårt produktionsflöde för tillverkning av spånskivor, från träråvara till färdig produkt.
Som Underhållschef ansvarar du för efterlevnad av interna krav och riktlinjer för ett effektivt och hållbart underhållsarbete. Tjänsten innefattar personalansvar samt budgetansvar för avdelningen. Du leder en grupp av direktrapporterande underhållsspecialister och mekaniker.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Upprätta och implementera strategiska planer för underhållsverksamheten i linje med företagets mål.
Delta i tvärfunktionella förbättringsinitiativ, driva förändringsprocesser och utveckla organisationen tillsammans med ditt team.
Säkerställa att verksamheten bedrivs med hög säkerhetsnivå och i enlighet med miljökrav.
Säkerställa en bra balans mellan planerat, tillståndsbaserat och avhjälpande underhåll.
Inspirera, motivera och coacha dina medarbetare till att nå sin fulla potential.
Kvalifikationer:
Relevant teknisk utbildning, exempelvis inom maskinteknik
Dokumenterad erfarenhet av att leda underhållsverksamhet inom industriell miljö
Erfarenhet av underhållssystem och strategiskt förbättringsarbete
Förmåga att leda och utveckla personal i en tekniskt komplex miljö.
Så vem är du?
Vi söker dig som har ett strukturerat arbetssätt och en god analytisk förmåga. Du är lösningsorienterad och har förmåga att skapa engagemang och trivsel i ditt team. Du kommer att ha många kontaktytor både internt och externt, vilket gör din kommunikativa förmåga och ditt ledarskap till avgörande faktorer för framgång i rollen.
Vi använder oss av alkohol -och drogtest vid anställning.
Vi erbjuder:
En strategisk och operativ nyckelroll i en tekniskt avancerad verksamhet
Möjlighet att påverka och utveckla underhållsstrategier och arbetssätt
Ett kompetent och engagerat team som ger goda utvecklingsmöjligheter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://smrtr.io/v57jD Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikea Industry Hultsfred AB
(org.nr 556260-4636)
Nytorpsvägen 10 (visa karta
)
577 26 HULTSFRED Kontakt
Operation Manager
Jenny Wännström 0495-75 50 01 Jobbnummer
9557001