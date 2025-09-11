Underhållschef
2025-09-11
På Nouryon skapar vårt globala team av Changemakers positiva förändringar varje dag för att nå högre tillsammans och individuellt. Vi skapar innovativa och hållbara lösningar för våra kunder för att möta samhällets behov - idag och i framtiden.
Vi söker teammedlemmar som skapar och driver nya idéer, kämpar för andra och samarbetar för att göra saker bättre. Låter det som dig?
Om jobbet
Vi står inför en spännande utvecklingsresa- och söker nu en Underhållschef till vår verksamhet i Örnsköldsvik som vill vara med och forma framtidens underhåll.
I denna strategiskt viktiga roll är du ansvarig för att leda, utveckla och effektivisera underhållsorganisationen med tydligt fokus på säkerhet och tillgänglighet. Du får möjlighet att kombinera tekniskt djup med affärsmässigt tänkande - och samtidigt bygga ett starkt team för framtiden.
Du rapporterar direkt till platschefen och ingår i ledningsgruppen. Du kommer att ansvara för cirka 25 medarbetare varav 10 stycken är direktrapporterande till dig, inom områdena underhållsverksamhet, teknik och reservdelslager.
I din framtida roll som underhållschef kommer du att
* Hantera olika typer av personalfrågor
* Arbeta med teknisk problemlösning för att utveckla, bevara och underhålla sajtens produktionsenheter, infrastruktur, verktyg och utrustning
* Leda och utveckla underhållsorganisationen
* Ansvara för att säkerställa kostnadseffektivitet av drift och underhållsprocesserna
* Följa upp och agera på KPI:er för att på bästa sätt optimera resultat och kvalite
* Utveckla underhålls-, lagerprocesserna och kompetenserna inom underhållsavdelningen mot ett underhåll i världsklass
* Säkerställa att underhållsprocesserna utförs enligt gällande lagar och tillstånd samt policys avseende hälsa, säkerhet och miljö
* Vara en del av ledningsgruppen och arbeta strategiskt för att utveckla verksamheten
Vi tror att du har med dig
* Eftergymnasial utbildning inom relevant område
* Några års erfarenhet av att jobba inom produktion och underhåll
* God erfarenhet av personalansvar och arbetsledning inom tillverkningsindustrin /underhåll
* Flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Bra om du har
* God kunskap och förståelse för HSE - frågor (hälsa, säkerhet, miljö)
* Tidigare erfarenhet av lean och förändringsledning
Vi tror att du är
* En lagspelare som tror på samarbete, transparens och gemensam riktning.
* En som trivs i en roll där du får lyfta blicken, tänka strategiskt och bygga långsiktigt. Du skapar förutsättningar för att medarbetarna ska lyckas, snarare än att styra i det operativa.
* En person med bra kommunikationsförmåga och förmågan att tydligt sätta riktlinjer samt skapa ett engagerat och välmående team.
Vi erbjuder dig
På Nouryon erbjuder vi inte bara en spännande roll och trevliga kollegor utan även förmåner utöver din lön. Nouryon har kollektivavtal med IKEM, men utöver det erbjuder vi även förmåner som bonus, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, kostförmån och mycket mer.
Har vi fångat ditt intresse?
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Örnsköldsvik. Du kommer att rapportera till Per Olofsson, Site Director.
Vänligen ansök via vårt rekryteringsverktyg med ett jobbspecifikt CV. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. När din ansökan nått oss kommer vi att granska för att se om vi har en matchning mellan din kompetens och rollen! För mer information om vår rekryteringsprocess, vänligen besök: nouryon.com/careers/how-we-hire/
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi vill be dig som intern sökande att ansöka med din Nouryon email för att underlätta vårt arbete i rekryteringsprocessen.
Om Nouryon
Besök vår hemsida och följ oss på LinkedIn:Publiceringsdatum2025-09-11Kontaktuppgifter för detta jobb
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef Per Olofsson, Site Director, Per.Olofsson@nouryon.com
För mer information om rekryteringsprocessen, din ansökan eller om du behöver support, vänligen kontakta: Recruiting.SE@Nouryon.com
För fackliga frågor:
Unionen: Christer Wågström +46 702 66 03 65
Sveriges Ingenjörer: Hanna Rammsy +46 738 04 27 51
IF Metall: Kent Eriksson +46 702 91 55 03 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
