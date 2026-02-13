Underhålls- och fastighetschef till Backer AB
2026-02-13
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
, Västerås
Vill du vara med och säkerställa att våra produktions- och fastighetsanläggningar håller högsta driftssäkerhet och effektivitet? Vi söker nu en erfaren Underhålls- och fastighetschef som vill leda och utveckla vårt tekniska underhåll och vår fastighetsförvaltning i en växande industriell miljö.
OM TJÄNSTEN
Som Underhålls- och fastighetschef på Backer har du det övergripande ansvaret för både underhåll och fastighetsförvaltning inom vår produktionsanläggning för element och systemprodukter. Du leder ett team på cirka 15 medarbetare.
I din roll driver du förebyggande underhåll, tekniska förbättringar, fastighetsförvaltning och energifrågor, samtidigt som du säkerställer att verksamheten bedrivs säkert och kostnadseffektivt. Du samarbetar nära med produktion, projekt, leverantörer och externa fastighetsförvaltare.
DINA HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
• Leda och utveckla underhållsorganisationen - planera, fördela och följa upp arbetet för att säkerställa en effektiv och förebyggande underhållsstrategi.
• Driva fastighetsförvaltning och tekniska system - ansvar för byggnader, installationer, brandskydd, energioptimering och externa leverantörer.
• Utveckla underhållsstrategier och rutiner - införa strukturer för planerat underhåll, reservdelshantering och digital uppföljning.
• Ansvara för budget, upphandling och investeringar - säkerställa kostnadseffektiv drift och långsiktigt hållbara beslut.
• Initiera och leda förbättringsprojekt - exempelvis energieffektivisering, modernisering av utrustning och automationslösningar.
VI SÖKER DIG SOM
• Är behörig elektriker (A eller minst AL) med teknisk utbildning på högskole- eller gymnasienivå inom maskin, el, drift eller fastighet.
• Har dokumenterad erfarenhet av ledande befattning inom underhåll, drift eller fastighetsförvaltning, gärna i industriell miljö.
• Har god förståelse för underhållsmetodik. Ett plus är erfarenhet av underhållssystemet Mainter.
• Har erfarenhet av fastighetstekniska system såsom el, ventilation, värme och kyla, gärna även energiledning.
• Har ledarskapsförmåga och kommunikationsstyrka - du motiverar, coachar och samarbetar väl med både medarbetare och leverantörer.
• Meriterande är erfarenhet av projektledning, digitala underhållssystem samt arbete med ISO 14001/9001.
• Kommunicerar väl på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
ANSÖKAN
Vi rekryterar löpande och uppmuntrar dig att skicka din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, kontakta gärna våra rekryteringsansvariga.
OM OSS
Backer AB, en del av börsnoterade NIBE Industrier, är en ledande global aktör inom utveckling och tillverkning av intelligenta elvärmelösningar. Vi är ett dynamiskt team på cirka 350 medarbetare med en stark vision om hållbar innovation och kvalitet i världsklass.
Besök vår karriärsida: https://jobb.backer.se/
Ersättning

Fast lön
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Backer AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9742204