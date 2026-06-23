Uddeholms AB söker operatör till Maskinbearbetning 3
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2026-06-23
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Uddeholms AB är en av världens ledande tillverkare av verktygsstål, med kunder över hela världen. Vi är stolta över vår teknik- och innovationsavdelning, som är världsledande inom digitalisering, AI och energieffektivisering. Vår forsknings- och utvecklingsavdelning, belägen i Hagfors, är den största i världen inom verktygsstål.
Vi söker nu en operatör till en av våra enheter inom maskinbearbetning. Vill du arbeta i en verksamhet med högt tempo och goda möjligheter till utveckling och ansvar? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Du kommer att tillhöra avdelningen Maskinbearbetning 3 (MB3). Tjänsten är i nuläget förlagd till dagtid, men arbetstiderna/skiftgången kan komma att anpassas utifrån verksamhetens behov. Inledningsvis kommer du arbeta med bearbetning inom segmentslipning.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Som operatör på MB3 kommer du bland annat att:
Ansvara för tillsyn av maskiner och maskinområde Utföra kontrollmätningar av material Ta fram och rapportera order i vårt affärssystem SAP Köra truck och travers Arbeta aktivt med säkerhet
MB3 är en avdelning med högt tempo och korta leveranstider ut till våra kunder. Därför är flexibilitet en viktig egenskap. Du förväntas utveckla din kompetens över tid och lära dig flera moment inom avdelningen för att kunna stötta där behovet är som störst.
Kvalitet är en central del i vårt arbete, då vi hanterar snäva toleranser avseende form och dimension. På Uddeholm är säkerheten nummer ett. Vi arbetar ständigt med förbättringar och rutiner för att se till att vi är en säker arbetsplats.Profil
Vi söker dig som har ett starkt eget driv och engagemang samt en vilja att utvecklas och bidra till förbättringar i våra arbetssätt. Du är strukturerad, noggrann och har ett högt säkerhetstänk. Du trivs med att arbeta i team och deltar aktivt i förbättringsarbetet.
Du har god datorvana, och erfarenhet av SAP är meriterande.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av CNC-styrda maskiner och skärande bearbetning, samt innehar truck- och traverskort.
B-körkort är ett krav
Du behärskar svenska både i tal och skrift
Övrig information om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning som sträcker sig mellan 1 augusti till 31 oktober med chans till förlängning.
Sista ansökningsdag är 19 juli men rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas tidigare.
Vid frågor om tjänsten ber vi dig kontakta ansvarig chef, Per Åkerlund +46 738241864 Per.akerlund@uddeholm.com
Vi tar dock inte emot några ansökningar via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddeholms AB
(org.nr 556046-2755)
Uvedsvägen 15 (visa karta
)
683 85 HAGFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9975781