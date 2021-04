Ubåtsmekaniker - Saab AB - Kassapersonalsjobb i Karlskrona

Saab AB / Kassapersonalsjobb / Karlskrona2021-04-15På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning - att göra världen till en säkrare plats.Vad du blir en del avSaab är en helhetsleverantör av marin högteknologi i världsklass - på ytan och under. Vi designar, bygger och underhåller marina ytfartyg och ubåtar som innehåller världens mest avancerade smygteknik. Andra framgångsrika produkter är det luftoberoende Stirling (AIP) systemet och minröjningssystem.Vill du vara med och skruva på några av dom mest avancerade sakerna som är i och på vattnet? Vi ska utöka våran mekanikersida med drivna och duktiga personer!På Saab är produktionen hjärtat i varvsverksamheten. Vi ansvarar för nybyggnation, ombyggnad samt underhåll av ytfartyg och u-båtar. Att jobba hos oss innebär att du får jobba med morgondagens teknologi i en miljö som andas både nytänkande och världsarv. För att Saab ska kunna tillhöra världseliten, både på ytan och under, krävs framsynthet, fantasi och kreativitet. Kanske är just Du den vi söker.Din framtida utmaningSom mekaniker på Saab kommer dina främsta arbetsuppgifter vara riktade mot tillverkning och montering av mekaniska installationer inom nybyggnad, ombyggnad och underhåll av ubåtar. Som mekaniker kommer du exempelvis att arbeta inom områdena: hydraulik, ventil/pump/motor-underhåll, axeldragning, rodermontage och provtryckning. Arbete utförs i verkstad men även ombord på fartyg. Detta gör att jobbet är mycket varierande och ger goda möjligheter att utveckla ditt hantverk och yrkeskunnande. Arbetstiderna är dagtid, skiftarbete kan förekomma.Den du är idagAtt arbeta i vår produktion ställer höga krav på dig som medarbetare. Den utmanande arbetsplatsytan ombord gör samarbetet över avdelningsgränserna vitalt. Därför bör du ha en god förmåga att samarbeta och uppfatta hur ditt arbete kommer att påverka dina arbetskamraters arbete. Som mekaniker i vår utrustningsverkstad är det viktigt att du som medarbetare är noggrann och att du drivs av att vilja utvecklas.För att lyckas hos oss ser vi gärna att du har:En gymnasieutbildning inom verkstadsteknik eller motsvarande.Kunskap inom ritnings- och schemaläsning samt god materialkännedom.Meriterande om du har tidigare erfarenheter av travers-, truck och mobil plattforms-arbete.Det är meriterande om du har arbetat med fästförband och mätteknik.Har du erfarenhet inom hydraulik/pneumatik tryckluft, säkerhetsventiler ser vi detta som meriterandeDu bör tidigare ha bearbetat material med bland annat borrning, svarvning, fräsning samt gängning.Vi förväntar oss att du har en god grundläggande datorvana.Resor både inrikes/ utrikes kan förekomma.Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.Om SaabSaab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling. Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.Frågor om tjänsten? Vänligen kontakta ansvarig rekryterare Nina Torebrink 0455-104 05, nina.torebrink@skill.se eller Oscar Thor/Anderberg 0455- 325 363, oscar.anderberg@skill.se Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-04-15Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-20SAAB AB