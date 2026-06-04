Tysktalande Kundtjänstmedarbetare

Consort Nordic AB / Kundservicejobb / Solna
2026-06-04


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Är du serviceinriktad, lösningsorienterad och talar flytande tyska? Vill du arbeta i en roll där du får hjälpa kunder och göra skillnad varje dag? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi söker nu en tysktalande kundtjänstmedarbetare till vår kunds team i Solna. I rollen kommer du att ge professionell service till kunder på den tyskspråkiga marknaden via telefon, e-post och chatt.
Du blir en viktig del av verksamheten och ansvarar för att säkerställa en hög servicenivå genom att hjälpa kunder med frågor, beställningar och olika ärenden.

Publiceringsdatum
2026-06-04

Dina arbetsuppgifter
Hantera inkommande kundärenden via telefon, e-post och chatt

Besvara frågor om produkter, tjänster och beställningar

Hjälpa kunder med reklamationer och administrativa ärenden

Dokumentera kundärenden i företagets system

Samarbeta med kollegor och interna avdelningar för att säkerställa god service

Vi söker dig som

Talar och skriver flytande tyska, svenska och engelska

Har god kommunikativ förmåga och ett serviceinriktat arbetssätt

Är lösningsorienterad, noggrann och ansvarstagande

Har god datorvana

Tidigare erfarenhet från kundservice är meriterande men inget krav

Vi erbjuder

Arbete i moderna lokaler i Solna

Introduktion och utbildning

Möjlighet till personlig och professionell utveckling

Ett engagerat och stöttande team

Konkurrenskraftiga anställningsvillkor

Information

Omfattning: Heltid

Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning

Placering: Solna, Stockholm

Arbetstider: Kontorstider, måndag–fredag

Start: Enligt överenskommelse

Mer information om bolaget ges vid första samtalet.

Så ansöker du
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7851283-2035736".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Consort Nordic AB (org.nr 559329-2005), https://jobb.consortnordic.se
Solna centrum (visa karta)
171 45  RÅSUNDA

Jobbnummer
9947591

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