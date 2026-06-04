Tysktalande Kundtjänstmedarbetare
Consort Nordic AB / Kundservicejobb / Solna Visa alla kundservicejobb i Solna
2026-06-04
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Är du serviceinriktad, lösningsorienterad och talar flytande tyska? Vill du arbeta i en roll där du får hjälpa kunder och göra skillnad varje dag? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi söker nu en tysktalande kundtjänstmedarbetare till vår kunds team i Solna. I rollen kommer du att ge professionell service till kunder på den tyskspråkiga marknaden via telefon, e-post och chatt.
Du blir en viktig del av verksamheten och ansvarar för att säkerställa en hög servicenivå genom att hjälpa kunder med frågor, beställningar och olika ärenden.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Hantera inkommande kundärenden via telefon, e-post och chatt
Besvara frågor om produkter, tjänster och beställningar
Hjälpa kunder med reklamationer och administrativa ärenden
Dokumentera kundärenden i företagets system
Samarbeta med kollegor och interna avdelningar för att säkerställa god service
Vi söker dig som
Talar och skriver flytande tyska, svenska och engelska
Har god kommunikativ förmåga och ett serviceinriktat arbetssätt
Är lösningsorienterad, noggrann och ansvarstagande
Har god datorvana
Tidigare erfarenhet från kundservice är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
Arbete i moderna lokaler i Solna
Introduktion och utbildning
Möjlighet till personlig och professionell utveckling
Ett engagerat och stöttande team
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Information
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Placering: Solna, Stockholm
Arbetstider: Kontorstider, måndag–fredag
Start: Enligt överenskommelse
Mer information om bolaget ges vid första samtalet. Så ansöker du
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7851283-2035736". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consort Nordic AB
(org.nr 559329-2005), https://jobb.consortnordic.se
Solna centrum (visa karta
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171 45 RÅSUNDA Jobbnummer
9947591