Tyresö/Älta Lokalvårdare deltid, dagtid

TriGo Group AB / Städarjobb / Danderyd
2025-12-15


English below!
Vi söker en noggrann och ansvarstagande städare till ett kontor Tyresö/Älta. Arbetet utförs tisdagar och fredagar från kl 08:00.

• *Kvalifikationer**
• Tidigare erfarenhet av städning är ett krav
• God förmåga att arbeta självständigt och i team
• Pålitlig och ansvarsfull
• Kommunicerar obehindrat på svenska och/eller engelska
Arbetstider: Tisdag + Fredag 08:00 - 14:00

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan till info@trigogroup.se

We are looking for a responsible cleaner to an office located in Tyresö/Älta. Tuesdays and Fridays from 08:00.

• *Qualifications:**

• Experience in cleaning is required
• Ability to work independently and in team
• Reliable and responsible
• Communication in swedish and/or english is a must

• *Working hours:** Part-time, Tuesday and Friday 08:00 - 14:00

Does this sound like the job for you? Please send your application to info@trigogroup.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
E-post: info@trigogroup.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
TriGo Group AB (org.nr 559027-5797)

Jobbnummer
9644739

