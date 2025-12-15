Tyresö/Älta Lokalvårdare deltid, dagtid
English below!
Vi söker en noggrann och ansvarstagande städare till ett kontor Tyresö/Älta. Arbetet utförs tisdagar och fredagar från kl 08:00.
• *Kvalifikationer**
• Tidigare erfarenhet av städning är ett krav
• God förmåga att arbeta självständigt och i team
• Pålitlig och ansvarsfull
• Kommunicerar obehindrat på svenska och/eller engelska
Arbetstider: Tisdag + Fredag 08:00 - 14:00
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan till info@trigogroup.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
