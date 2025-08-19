Tvätteriarbetare

Bröderna Fraimans Industritvätt AB / Maskinoperatörsjobb / Håbo
2025-08-19


Fraimans tvätteri är ett företag med teknik i framkant. Vi står inför spännande utmaningar och behöver fler nyfikna och drivna medarbetare till vår produktion.
Våra maskinlinjer är nästan helautomatiserade. Du kommer att jobba med tvätt, mangling och sortering av tvätt till företagets kunder. Kunderna utgörs av hotell och restauranger. Du arbetar i team där god samarbetsförmåga är viktigt.
Vi söker dig som är nyfiken, gillar utmaningar och att lära dig nya saker. Det viktiga är att du har en vilja att lära dig och kan fokusera samt prestera i intensiva situationer med hög kvalitet. Du är flexibel, arbetssam och driven.
Tjänsten är på heltid och innefattar varierande arbetstider enligt skiftschema. För ytterligare information angående tjänsten, kontakta Drift Chef Andreas Bondesson på Andreas@fraimans.se Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobbansokan@fraimans.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bröderna Fraimans Industritvätt AB (org.nr 556721-2302)
Hornvägen 7 (visa karta)
746 50  BÅLSTA

Arbetsplats
Bröderna Fraimans Industritvätt AB

Jobbnummer
9465046

