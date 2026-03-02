Två vikariat som stödassistent!
2026-03-02
Vi söker två nya vikarierande kollegor till en bostad med särskild service inom funktionsstöd. Boendet ligger centralt i Kumla och har inriktning mot vuxna/äldre personer med funktionsnedsättningar.
Det är ett välfungerande boende som har ett fint samarbete i team med chef, stödpedagog och HSL personal. Alla med mycket erfarenhet och hög kompetens vilket gör att både våra hyresgäster och vi har en bra vardag. Vi är en stabil och engagerad personalgrupp som har gott om humor, vilket bidrar till att både hyresgäster, vi och anhöriga trivs.
Du kommer att arbeta nära våra hyresgäster som alla bor i egna lägenheter i samma hus. Vanliga arbetsuppgifter är att stödja hyresgästen i moment som rör omvårdnad och personlig hygien. Du kommer att ha delegerade hälso -och sjukvårdsuppgifter.
Vi sköter alla hushållsuppgifter såsom matlagning, städ och tvätt. Våra hyresgäster uppskattar också när vi ordnar aktiviteter både i och utanför boendet.
Det ingår en rad olika arbetsuppgifter när man arbetar på ett boende inom funktionsstöd så du behöver tycka att både praktiska och administrativa uppgifter är viktiga.
Du kommer att ha ett kontaktansvar och i det uppdraget ingår att upprätta rutiner och genomförandeplaner tillsammans med hyresgästen.Kvalifikationer
Vi vill gärna hitta dig som vill vara med och driva utveckling och som aktivt bidrar med idéer till förändringar och förbättringar i verksamheten. Vi söker en lyhörd kollega som är gillar att samarbeta men som också tar eget ansvar och initiativ. Vi jobbar med att skapa förutsättningar för trygghet, självständighet och delaktighet för våra hyresgäster.
Du behöver ha ett intresse för människor för hos oss handlar det mycket om att umgås och skapa relationer med våra hyresgäster. Många av dem som kommer till våra verksamheter säger att vi har en väldigt bra personalgrupp på Skolvägen. Vi vill gärna att även du bidrar till en verksamhet med bra kvalité, sammanhållning och ett vänligt klimat.
Dokumentation är en stor del av arbetet och datavana krävs för att klara av att arbeta i våra olika verksamhetssystem. Goda kunskaper i det svenska språket är viktigt då vårt arbete handlar mycket om att ha muntlig anpassad kommunikation med hyresgästerna. Det är även viktigt för att klara dokumentation och kommunikation med personer som finns runt våra hyresgäster
Vi söker dig som har ett intresse för målgruppen samt vill bidra med din kompetens för att utveckla arbetsplatsen. Vi vill att du har vård -och omsorgsprogrammet, barn och fritid eller annan likvärdig utbildning. Erfarenhet av omvårdnadsarbete är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Socialförvaltningen, Kumla kommun Kontakt
Enhetschef LSS-boende
Magdalena Karlsson magdalena.karlsson@kumla.se 019-586804 Jobbnummer
