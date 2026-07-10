Två biträdande rektorer till Svaleboskolan F-9
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2026-07-10
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Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor arbetar du på rektors uppdrag. Som skolledare i Lunds kommun får du möjlighet att bidra med din kompetens i någon av de arbets- eller referensgrupper som syftar till att verka för alla elevers bästa. Det operativa arbetet innebär att du leder och stöttar personalen som pedagogisk ledare för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt. Pedagogisk handledning, undervisningsutveckling, återkoppling och problemlösning är naturliga delar av din vardag. Som biträdande rektor verkar du för att varje medarbetare får det stöd och den ledning som behövs i vardagen för att kunna fullfölja sitt uppdrag på bästa sätt. Du behöver kunna fördela resurser på ett ansvarsfullt sätt, och ha elevernas bästa i fokus. I tjänsten ingår personalansvar, att fördela arbetet, leda processer för skolutveckling samt ansvara för utvärdering och uppföljning av beslutade insatser. Ledningsteamet består av rektorer och biträdande rektorer på Idala- och Svaleboskolan och många arbetsuppgifter görs i samarbete med en eller flera skolledare. Vårt nuvarande ledningsteam kommer att förstärkas med ytterligare en skolledare från höstterminen 2026, och därför söker vi nu två biträdande rektorer för vilka tjänsterna utformas lite olika beroende på kunskap och erfarenhet.
Vi söker dig
Vi söker dig som:
• Är utbildad lärare alt. lärare i fritidshem mot F-3 eller F-6 och har lärarlegitimation
• Är en god organisatör och trivs med att ha en samordnande roll
• Klarar av att förhålla dig till samarbete mellan två skolor och olika stadier
• Är kommunikativ och ser det som en självklarhet att samarbeta med kollegor och medarbetare för verksamhetens bästa
• Är tydlig och målinriktad
• Är intresserad av skolutveckling och håller dig à jour med relevant skolforskning
• Ser fritidshemmet som en möjlighet att förstärka elevers lärande
• Behärskar användande av digital teknik och god vana av Officepaketet samt Google Classroom och Google Drive
• Har goda kunskaper i aktivt elevhälsoarbete och har en salutogen elevsyn
• Har ett administrativt intresse (för ex enklare budgetarbete, HR-system, schemaläggning med stöd av schemaläggare)
• Har goda kunskaper i svenska språket såväl muntligt som skriftligt
• Trivs med att ha ett team som sin bas men kan arbeta med stor självständighet
• Kan balansera mellan att lyssna in olika perspektiv och fatta omdömesgilla beslut med hela verksamhetens bästa för ögonen
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare
Om arbetsplatsen
Svaleboskolan och Idala skolan ligger i Veberöd, de östra delarna av Lunds kommun.
Svaleboskolan är en grundskola F-9 med cirka 800 elever och drygt 130 anställda, fördelat på låg- mellan- och högstadium. Skolan leds av en rektor och tre biträdande rektorer. Svaleboskolan ligger i ett naturskönt område med god tillgång till konstgräsplaner och fina utomhusområden. Skolan har ett etablerat systematiskt värdegrundsarbete genom vårt program Veberödsvägen. Under 2025 har vi samarbetat med stiftelsen Tryggare skola. Arbetet har resulterat i en konkret åtgärdsplan kring trygghet och trivsel som vi började arbeta utifrån under höstterminen 2025. Under kommande läsår kommer vi fortsätta att implementera ny lagstiftning gällande trygghet och studiero med vårt interna arbete. Vi hoppas att just du vill bidra med engagemang och kompetens för en god arbetsmiljö för elever och personal.
Hos oss finns ett elevhälsoteam, bestående av skolpsykolog, kuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare samt biträdande rektor och rektor. Tillsammans med all personal arbetar vi för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö för alla våra elever. Vi har en hög andel behöriga lärare och arbetsplatsen präglas av en god samarbetskultur.
Idalaskolan är en F-3 skola belägen i den östra delen av Veberöd med naturen alldeles inpå knuten. På skolan går ca 180 elever. Lokalerna är väl tilltagna och har flexibla lärmiljöer med flera rum till varje årskurs. Skolgården erbjuder en utmanande, spännande och varierande miljö med allt från hinderbana, multiarenor och klätterställningar till torräng, öppna gräsytor, utekök, grillplats och skog. I samma hus finns en förskola som vi delar personalrum, bibliotek, matsal och utemiljö med. Det finns en fullstor idrottshall i direkt anslutning till skolan där eleverna har sin idrottsundervisning. Bredvid skolan finns en 4H-gård där det finns möjlighet att besöka djur.
Veberöd ligger cirka 2 mil öster om Lund med goda bussförbindelser från Malmö och Lund.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: Beställ utdrag ur belastningsregistret
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
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222 37 LUND Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Zarko Isaevski, Sveriges Lärare (v 29) zarko.isaevski@fvsverigeslarare.se Jobbnummer
10000020