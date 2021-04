Två biträdande rektorer - Stockholms kommun - Pedagogchefsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Stockholms kommun

Stockholms kommun / Pedagogchefsjobb / Stockholm2021-04-12Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.ArbetsplatsbeskrivningKista grundskola är en F-9 grund- och grundsärskola med 690 elever.Skolan finns mitt i Kista, ett av Europas mest dynamiska område för utveckling av IT. Med tunnelbana tar det 15 minuter från Fridhemsplan. Det märks att vi befinner oss i den omgivning vi gör. Vi satsar stort på IT-stöd för att utveckla undervisningen och för att kunna individualisera och erbjuda olika stödfunktioner. Det möjliggör också skolans mål för undervisningen det "sömlöst" lärande. Undervisningen bedrivs utan begränsningar i tid och rum där applikationer med uppgifter och aktiviteter ligger som grund för skolarbetet. Mer om det på vår webbplats kistagrundskola.stockholm.se, Alla elever har iPad och alla klassrum är utrustade med interaktiva projektorer eller smartboards. Lärarna har iPad och bärbar dator. Vi har hunnit en bra bit på väg men utvecklingen går vidare. Självklart arbetar vi också med traditionella läromedel. Vi arbetar utifrån visionen "alla ska lyckas på Kista grundskola". Det gör vi genom att skapa trygghet och utveckla undervisningen. För tryggheten har vi en tydlig värdegrund, TRASK och ett värdegrundsansvar. Undervisningen utvecklas utifrån det sömlösa lärandet som mål. Vår strävan är att alla elever ska nå så långt som möjligt med att utveckla sina förmågor och nå kunskapsmålen. Det förverkligar vi med studier både på djupet i ämnena men också via att lära sig se helheter med ämnesövergripande arbete. Samarbete är ett nyckelord för skolans utveckling. Grunden läggs i förskoleklass och de första åren för att sedan utvecklas i f-9 perspektiv. Fritidshemmet har en viktig roll i skolans utveckling. Arbetet med värdegrunden har varit framgångsrikt så skolan är en lugn arbetsplats med goda möjligheter att utveckla sin undervisning. Välkommen till framtidens skola.2021-04-12Vi söker två biträdande rektorer. En av våra ordinarie biträdande rektorer går i pension och vi söker en ersättare för henne. Eftersom vi dessutom har fått utökat elevunderlag behöver vi öka vår ledningsorganisation med ytterligare en biträdande rektor. Som biträdande rektor på Kista grundskola ingår du i ledningsgruppen som består av rektor, tre biträdande rektorer, intendent och samordnare för fritidshemmen. Som biträdande rektor hos oss vill vi attDu leder, samordnar och utvecklar det pedagogiska arbetet tillsammans med oss och utvecklar undervisningen tillsammans med lektor och förstelärareDu vill ta personal-, elev- och verksamhetsansvar för de årskurser vi kommer överens om att du ansvarar förDu är engagerad och kan inspirera dina medarbetare.Du har god samarbets- och empatisk förmågaDu vidareutvecklar och implementerar det systematiskt kvalitetsarbetet inom verksamheten tillsammans med oss i skolledningen.Du har arbetsmiljöansvar enligt nämndens delegationsordningDu är en förebild som ledare för Kista grundskolas och styrdokumentens värdegrund.Du är effektiv i att kommunicera med medarbetare och att du framför allt har eleverna men också personal, vårdnadshavare och verksamhet i fokus.För att kunna göra allt detta vet vi att du behöver:Akademisk examen inom utbildning och pedagogik.Erfarenhet ifrån skolans styrdokument och god kännedom om läraruppdraget i grundskolans alla stadierKunna arbeta med IT som ett naturligt arbetsredskapGod kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.Erfarenhet av att arbeta i ledande position med personalansvar i en politiskt styrd organisation .Meriterande är även om du har ledarskapsutbildningar som exempelvis rektorsutbildningen och/eller Stockholms stads ledarskapsutbildning. Hos oss får du introduktion och intern utbildning - ett arbete där du arbetar självständigt med stöd från dina kunniga kollegor och förvaltningens administrativa ansvarspersoner. Varmt välkommen med din ansökan!Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2021-08-09 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-03Stockholms kommun5683762