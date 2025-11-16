Turkisk grillkock

Deniz, Semira / Kockjobb / Mora
2025-11-16


Vi söker flera Turkiska kockar till Kebabcity i Mora.
Kebab City söker en självgående, intresserad samt utbildad grillkock, för à la carte, husmanskost, kebabrätter och pizza. Erfarenhet från planering och tillagning av turkiska grillrätter är önskvärt. Utöver Turkiska grillrätter kan även matlagning utav Turkisk husmanskost även tillkomma därav är det väldigt önskvärt med erfarenhet inom Turkiska kök.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter bland annat är att assistera köket, matlagning med måltider av hög kvalitet, hacka grönsaker, lokalvård, eventuellt kassaarbete, varuhantering och i övrigt sedvanliga köksuppgifter. Men även uppgifter så som förbereda kommande måltider och städning för att hålla restaurangen ren och prydlig.
Vi strävar alltid efter att gästen skall må bra och känna sig uppassad och ompysslad på ett avslappnat vis genom att äta riktigt god mat och få trevlig service. Du behöver ha en ambitiös inställning och vara praktiskt samt stresstålig, flexibel och serviceinriktad.
Arbetsgivaren kan vid behov erbjuda boende.

Välkommen in med din ansökan.
Allt gott!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
via post och telefon

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Deniz, Semira
Siljanssågsvägen 7 (visa karta)
792 50  MORA

Arbetsplats
Kebab City

Kontakt
Semira Deniz
0250-38610

Jobbnummer
9606747

