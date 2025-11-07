Tungbilstekniker
2025-11-07
Är du en utbildad mekaniker med erfarenhet av tunga fordon? Vill du ta nästa steg i karriären tillsammans med ett engagerat och familjärt team? Vi söker nu en tungbilstekniker för arbete med både bussar och lastbilar till vår anläggning i Jönköping!
Om rollen
Som tungbilstekniker hos oss får du arbeta med service, underhåll och reparation av både bussar och lastbilar. Arbetsglädje och gemenskap är centrala hos oss - vi är ett familjärt gäng som har kul på jobbet och hjälper varandra att utvecklas.
Dina arbetsuppgifter inkluderar Felsökning, service och reparation av både bussar och lastbilar.
Arbeta med både mekaniska och elektriska system (meriterande om du har erfarenhet av el).
Säkerställa att fordonen uppfyller höga kvalitets- och säkerhetskrav.
Samarbeta med kollegor för att optimera arbetsflödet.
Hos oss får du chansen att växa, vidareutbilda dig och utvecklas i en spännande miljö med fokus på tunga fordon!
Vem är du?
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten.
Utbildad fordonstekniker.
Erfarenhet av att arbeta med tunga fordon såsom bussar eller lastbilar.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Goda kunskaper i svenska (tal och skrift).
B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet av Kobra.
Kunskaper i elektriska system och elarbete.
Innehav av C- eller D-körkort.
Vi erbjuder dig Tillsvidareanställning: Heltid med inledande provanställning.
Familjär arbetsmiljö: Ett engagerat team som stöttar och har kul tillsammans.
Vidareutbildningar: Specialisera dig och utvecklas inom tunga fordon.
Karriärmöjligheter: Möjlighet att växa och ta mer ansvar över tid.
Bra villkor: Kollektivavtal, individuell lönesättning, friskvårdsbidrag
Ansökan
Vill du bli en del av vårt team? Skicka din ansökan redan idag! Vi hanterar ansökningar löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen till Neoplan - tillsammans skapar vi hållbara lösningar för framtidens transporter!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb.

Lion's Trucks AB (org.nr 556173-4152)
Svenska Neoplan AB
Svenska Neoplan AB Kontakt
Marie Johansson marie.johansson@neoplan.se Jobbnummer
9592916