Tumba gymnasium söker 2 lärare (i sociologi resp ekonomiska ämne - Botkyrka kommun, Tumba gymnasium - Gymnasielärarjobb i Stockholm

Botkyrka kommun, Tumba gymnasium / Gymnasielärarjobb / Stockholm2021-04-13Botkyrka kommun är den femte största kommunen i Region Stockholm och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge, Tumba och Vårsta-Grödinge.Botkyrka kommun har cirka 93 000 invånare och cirka 6 000 medarbetare.Tumba gymnasium samlar 1340 elever från sammanlagt 26 svenska kommuner. Vår höga måluppfyllelse och vilja att ligga i framkant när det gäller pedagogisk utveckling, har gjort att vi tillhör skolorna med flest förstahandssökande i länet. På TG är pedagogerna viktiga och arbetar kollegialt för elevernas bästa. Vi vill vara en attraktiv skola som får alla slags människor att mötas och utvecklas, oavsett bakgrund och förutsättningar. Vårt geografiska läge precis vid pendeln är perfekt och vi har nära till allt i "Mittens rike" - Stockholms city ligger bara 24 minuter bort.Nu förstärker vi två av våra lärarlag, mot ekonomi- respektive samhällsprogrammen. Lagen är suveräna och omfattar 15 respektive 10 pedagoger. P g a utveckling och expansion söker vi nu en lärare i ekonomi /gärna i kombination med juridik, som vill utveckla vår verksamhet ytterligare. Även samhällsprogrammet växer och söker en lärare i sociologi, gärna i kombination med samhällsvetenskap. Har du behörighet så tveka inte att söka anställning hos oss. Du kommer att hamna i ett lärarkollektiv av högsta klass.2021-04-13Lärare i ekonomi (ditt andra ämne är flexibelt även om juridik är ett plus).Lärare i sociologi (även här är ditt andra ämne flexibelt med samhällsvetenskap som ett plus). Självklart ingår mentorskap och aktivitet i ämnesgrupper och andra utvecklingsverksamheter på skolan. På TG följer vi de kommunala avtalen till punkt och pricka och det betyder att du får del av allt det som en lärartjänst alltid bör innehålla. TG är ett säkert val för den som vill känna delaktighet, kvalitet är att både ha tid att sköta sin undervisning och ha tid att utvecklas med andra.Legitimerad lärare i juridik eller ekonomiska ämnen för gymnasieskolan, eller sociologi gärna i kombination med samhällsvetenskap. Undervisningserfarenhet är alltid en fördel. Du ska ha ett stort intresse av att leda och utveckla ungdomar. På TG är det självklart för pedagogerna att gilla sina ämnen, och se ämnenas unika möjligheter. Ett plus om du är lagspelare som gillar att dela med dig, lära själv och inspirera när det gäller kollegialt arbete. TG:s pedagoger ligger i framkant när det gäller IT- och digitalt lärande och det är bra med grundläggande färdigheter inom detta område. Även du som är nyutexaminerad är välkommen att söka till oss.ÖVRIGTVår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Om du ännu inte fått ut din lärarlegitimation erbjuds du visstidsanställning under hela läsåret.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 12 augusti 2021.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-27Botkyrka kommun, Tumba gymnasium5686714