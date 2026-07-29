Tullverket söker tullrevisor
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2026-07-29
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• Vill du arbeta i en myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag som bidrar till att skapa ett tryggt och säkert samhälle?
• Vill du vara med och göra skillnad genom att motverka ekonomisk brottslighet och kriminell ekonomi?
• Vill du vara med och säkerställa en korrekt uppbörd och hjälpa företag att göra rätt i sin tullhantering?
• Vill du arbeta i en flexibel verksamhet, där nytänkande, ansvarstagande och helhetssyn premieras?
I så fall är efterkontrollverksamheten på Tullverket något för dig!
Tullverkets operativa verksamhet är indelad i fyra avdelningar: kontrollavdelningen, uppbördsavdelningen, underrättelseavdelningen och tullkriminalavdelningen.
Tjänsten som tullrevisor är placerad vid Tullverkets uppbördsavdelning. Det operativa arbetet bedrivs inom fyra geografiska enheter; nord, syd, väst och öst. Dessa enheter samverkar nationellt och arbetar med hela avdelningens uppdrag. Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Som tullrevisor kontrollerar och utreder du om företag följer de villkor som krävs för en korrekt tullhantering, d.v.s. att företag har redovisat korrekt tull och andra avgifter samt att varor inte importeras/exporteras i strid mot import- och exportrestriktioner.
Utredningarna sker i form av tullrevisioner eller eftergranskningar (skrivbordskontroller) där du granskar de underlag som ligger till grund för företagets import- och exportverksamhet, t.ex. bokföring, avtal, kalkyler, tullhandlingar och rutinbeskrivningar. Information inhämtas också genom företagsbesök.
I arbetet hanterar och analyserar du stora datamängder med hjälp av analysverktyg och inhämtar information i ett flertal olika källor. Du måste kunna analysera informationsflöden, se samband och föreslå åtgärder. Arbetet är många gånger komplext och innefattar ständigt nya frågeställningar och situationer vilket innebär att du behöver vara både flexibel och problemlösande.
Förutom revisionsarbetet förväntas du också engagera dig i förbättringsarbete för att utveckla verksamheten, arbetsmetoder och nödvändiga verktyg. Du tar ansvar för diverse uppdrag och fördjupar dig i olika ämnesområden.
Som tullrevisor arbetar du i team som gemensamt tar ansvar för att planera och genomföra arbetsuppgifterna. I arbetet som tullrevisor samverkar du dagligen med kollegor såväl inom den egna verksamheten som på andra avdelningar inom Tullverket. Du har också kontakter utanför Tullverket med både företag och myndigheter.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen vid ansökningstillfället om 120 p eller 180 hp enligt Bolognamodellen inom områdena ekonomi, juridik, samhälls- eller statsvetenskap. Utländsk akademisk examen ska motsvara svensk standard (Intyg utfärdat av Universitets- och högskolerådet).
• mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• god förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift
• svenskt körkort, klass B för personbil
Det är meriterande om du har:
• Akademiska meriter inom redovisning, bokföring, juridik, dataanalys och statistik
• Erfarenhet av kontroll-/granskningsarbete på myndighet eller revisionsbyrå
• Erfarenhet av arbete med bokföring/redovisning/revision
• Erfarenhet av att läsa, tolka och tillämpa lagstiftning
• Goda kunskaper i Excel och/eller andra analysverktyg
• Erfarenhet av arbete med och analys av stora datamängder
• Erfarenhet av arbete i verksamhet som arbetar med tullhantering
• Erfarenhet av att leda/aktivt delta i förändringsarbete
• Erfarenhet av arbete med kundbemötande och service Dina personliga egenskaper
Som tullrevisor tar du ansvar för att genomföra dina arbetsuppgifter och levererar för att uppnå önskade resultat. Du arbetar nära dina teammedlemmar och ser samarbetet i gruppen som ett sätt att komma framåt i dina ärenden och i utveckling av verksamhet, arbetsmetoder etc.
Vi söker dig som arbetar strukturerat och målmedvetet. Du har ett öga för detaljer men kan lyfta blicken för att bedöma helheten. Du har lätt för att värdera information och kommer med rationella lösningar på problem som uppstår. Du är kreativ och använder lämpliga metoder för att driva ditt arbete framåt.
Du är en trygg person som har förmågan att anpassa dig till ändrade omständigheter och prioriteringar.
Som medarbetare i Tullverket lever du vår värdegrund som präglas av helhetssyn, ansvarstagande och nytänkande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och lärande av varandra högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-14012
Placeringsort: Göteborg
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas.
När anställningen börjar kommer du att genomgå en grundutbildning som ger dig en grundläggande kunskap om begrepp och principer inom hanteringen av import- och exportvaruflödena.
Tillträdesdag: 2 februari 2027
Resor i tjänsten förekommer.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Marie Magnusson tel. 031-63 37 80 eller Åsa Nerme tel 031-63 36 43. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Tommy Göthlin tel. 031-63 36 95 och för Saco-S Anneli Mannerbjörk tel 031-63 37 06.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev, CV/meritförteckning samt examensbevis ska ha inkommit till Tullverket senast den 19 augusti 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
Box 27311 (visa karta
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102 54 STOCKHOLM Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
10014566