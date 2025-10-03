Tullverket söker lösningsarkitekt
2025-10-03
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Piteå
, Haparanda
, Umeå
, Storuman
Tullverkets IT avdelning i Luleå är norra Sveriges största arbetsgivare inom it, med cirka 340 anställda. Hos oss får du arbeta med den senaste tekniken och delta i utvecklingen inom flera spännande verksamhetsområden. Tillsammans med kollegor som kompletterar varandra löser du nya uppgifter varje dag och bidrar till Tullverkets samhällsviktiga uppdrag.
Vill du vara med och utveckla samhällsviktiga system för Tullverket? Vår IT-avdelning i Luleå söker lösningsarkitekter - ansök och bli en av våra nya medarbetare!Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
Det brottsbekämpande området är inne i en expansiv fas och behöver förstärkas med lösningsarkitekter som vill ta ett brett ansvar för att Tullverkets utvecklade IT-lösningar motsvarar verksamhetens behov och att de är effektiva att underhålla.
Som lösningsarkitekt är du en teknisk ledare som är involverad i hela den agila utvecklingsprocessen, från planering/beredning och kravspecifikation till design, implementering och drift. Du verkar ofta inom ett område i Tullverkets verksamhet och får genom det möjlighet att bygga upp en kompetens i såväl tullverksamhet som i de IT-lösningar som detta område nyttjar.
Lösningsarkitekten kombinerar naturligt verksamhetskunskap och IT-teknisk kunskap och nyttjar med fördel teknisk kompetens och verksamhetskompetens i arbetslaget för att bidra till att leverera och underhålla effektiva IT-lösningar. Det finns stora möjligheter för lösningsarkitekten att tillsammans med övriga arbetslaget hitta ett bra arbetssätt.
Arbetet innebär samverkan i olika forum inom Tullverket och IT-avdelningen men också med andra myndigheter.
Om du är nyfiken och har ett stort intresse för systemutveckling och arkitektur och gillar att lära dig nya tekniker, ramverk och metoder så kommer du att passa utmärkt på Tullverket. Hos oss har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i en coachande och stöttande miljö.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har aktuell erfarenhet av ledande roller inom systemutveckling, t.ex. lead developer eller arkitekt. Agila arbetssätt är någonting du är van att arbeta med. Du har med fördel erfarenhet av händelsedriven arkitektur och micro services. Du har en eftergymnasial utbildning inom IT eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arkitekturarbete inom offentlig verksamhet
• Att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska är något som känns naturligt för dig.Dina personliga egenskaper
Som person är du driven, nyfiken, kvalitetsmedveten, kommunikativ och prestigelös. Du är resultatinriktad och har ett helhetsperspektiv i allt du gör. Du har lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är också bekväm i samarbete på distans och nyttjar alla kanaler och verktyg för det.
För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn, Nytänkande, Ansvarstagande, något helt naturligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Ett spännande och stimulerande jobb med goda utvecklings- och utbildningsmöjligheter, där Tullverket har ett viktigt uppdrag i samhället. Tullverket är en erkänt vänlig arbetsplats där vi värderar trivsel och kultur väldigt högt - att ha kul på jobbet är en framgångsfaktor. Genom att jobba på Tullverket är du med och bidrar till ett tryggt och säkert samhälle.
Systemutvecklingsorganisationen är stor. Det finns många kollegor att lära av samt teknik och team att vända sig till för sin direkta vidareutveckling. Vi är noga med vår kompetens och lägger stor vikt vid kompetensutveckling.
Vi tycker det är viktigt med balans i livet och därför omfattar våra förmåner bland annat något vi kallar flexibel arbetsplats. Det innebär att du arbetar både på kontoret i Luleå och hemifrån utifrån en nivå som passar verksamheten.
En annan förmån är friskvårdsbidrag samt goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2025-23006
Placeringsort: Luleå
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning. Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: Efter överenskommelse.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Linda Persson, 079-062 14 39.
För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson tel. 0920-25 96 31 och för Saco-S, Eva Rutberg, tel. 0920-25 96 39.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/Meritförteckning på svenska, ska ha inkommit till Tullverket senast den 27 oktober 2025. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
