Vi söker kundrådgivare till Kundmötesenheten och till Tullverkets upplysningstjänst, Tullsvar. Tullsvar erbjuder våra kunder service, rådgivning och svarar på allmänna frågor om tullhantering. Nu behöver vi stärka upp med kundrådgivare till gruppen som hanterar allmänna frågor från våra privatkunder. Frågorna handlar t.ex. om att handla på nätet, resa med djur, alkohol och tobak, eller om att flytta till/från Sverige. Gruppen som besvarar privatkunder hanterar primärt frågor som kommer in till oss via telefon, e-post och webbformulär och till viss del från sociala medier.Kundmötesenheten är en del av Tullverkets kommunikationsavdelning som driver, stödjer, och samordnar det interna och externa kommunikationsarbetet. Vi är ca 50 medarbetare fördelat över olika platser i landet, varav drygt hälften tillhör Kundmötesenheten.Tjänsten som rådgivare är placerad på vårt kontor i centrala Göteborg, den är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträdesdag enligt överenskommelse.Huvudsakliga arbetsuppgifterSom rådgivare på Kundmötesenheten är du Tullverkets ansikte utåt och den som svarar på frågor både muntligt och skriftligt. Arbetet kombinerar återkommande inslag med ständigt nya frågeställningar och situationer av både enkla och mer komplexa slag.Som rådgivare kommer du att:besvara frågor främst via telefon och webbformulärutveckla och kvalitetssäkra svar på kundernas frågoraktivt vägleda kunderna så att de får svar på sina frågorsamarbeta med olika funktioner och verksamheter inom myndigheten för att besvara kundernas frågor samt fördjupa och underhålla dina egna kunskaper inom olika områdenbidra i det pågående arbetet med att utveckla och förbättra våra arbetsmetoder.Vi söker dig som har:slutbetyg från gymnasium med godkända betyg i matematik B/matematik 2, svenska B/svenska 3 och engelska B/engelska 6minimum 1 års erfarenhet av likvärdigt arbete med kundkontakter i kundserviceorganisationer eller motsvarandemycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skriftgod förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skriftdatorvana och förmåga att självständigt använda grundläggande program i Microsoft Officepaketeterfarenhet från att jobba i olika it-baserade arbetsverktyg.Det är meriterande om du har:dokumenterad erfarenhet av tullfrågorerfarenhet av moderna kundstödssystem (Artvise, Solidus eller motsvarande)erfarenhet av att hantera kundkontakter via sociala mediererfarenhet av hantera komplex information t.ex. lagtext och förmedla information på ett vårdat, enkelt och begripligt sätt.Personliga egenskaperVi söker dig som stimuleras av kundkontakt och tilltalas av att jobba på en myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag. Du är en person som med gott bemötande tar hänsyn till kundernas behov och som strävar efter en högre servicenivå.Du kommunicerar tydligt, pedagogiskt, strukturerat och förmåga att anpassa tonalitet efter kanal och målgrupp. Du agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultatet. Som person är du pålitlig, noggrann, uthållig och arbetar effektivt även under tidspressade situationer. Du är nyfiken på att lära dig nya saker och du har förmågan att förstå innehållet i komplex information t.ex. lagtext och kan avgöra vad som är relevant information för dig eller för kunden. Du är en social person som gärna samarbetar med andra och delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter för att nå de uppsatta målen.Vi erbjuder dig en arbetsplats med samhällsviktiga och intressanta arbetsuppgifter där du också får utbildning för att kunna hantera de frågeställningar som våra kunder vänder sig till oss med. Du ställer dig bakom den statliga värdegrunden och Tullverkets värdegrund (helhetssyn, nytänkande och ansvarstagande) och kan förhålla dig till dem i ditt dagliga arbete som statstjänsteman.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.ÖvrigtReferensnummer: PER 2021-586.Placeringsort: Göteborg.Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan en anställning kan komma i fråga kommer du att drogtestas och vi kommer att göra en bakgrundskontroll.För mer information och ansökanUpplysningar om tjänsten kan lämnas av chef privatkund på kundmötesenheten Katarina Brodin, telefon 040-661 33 90, e-post, katarina.brodin@tullverket.se . För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85.Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Mats Hansson, tel. 031-63 38 86, och för Saco-S, Anneli Mannerbjörk, tel. 031-63 37 06.Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 8:e augusti 2021. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-07-07Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-08