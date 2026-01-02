Tulladministratör
2026-01-02
Har du erfarenhet av administration, eller rent utav tulladministration? Skulle du tycka att det vore roligt att få arbeta i ett bolag som satsar på tillväxt och som vågar tänka nytt? Vi växer och söker nu en ny stjärna till våra kontor i Örje/Hån (Sverige)
Logents tullverksamhet finns idag i Halden (Norge) Göteborg, Örje/Hån (Sverige) Hirtshals, Århus, Helsingör (Danmark) samt Rauma (Finland). Logent Customs är ett oberoende tullombud med specialisering inom alla operativa tullprocedurer och konsultering för djupare utredningar. Tillsammans med övriga affärsområde inom Logent erbjuder vi ofta helhetslösningar för våra kunder och ser kontinuerlig utveckling som en förutsättning för en bra och långsiktig kundrelation.
Din roll:Som Tulladministratör får du en rolig roll med varierande arbetsuppgifter där det ingår administration och kontakt med kunder och myndigheter. Du ingår i ett team med kunniga medarbetare som arbetar med att administrera olika tullförfaranden gällande import, export och tullager. Tillsammans med dina kollegor arbetar du med förbättringar av rutiner och processer för att säkerställa kvalitet och service. Logent har många spännande och välkända företag som kunder som du via telefon och mail kommer att ha kontakt med i ditt arbete. Vi växer och söker nu en tulladministratör till vårt kontor i Örje/Hån.
Din profil:Vi söker dig som är serviceinriktad, relationsskapande och gillar administration och kundkontakt. Du är lättlärd, ansvarsfull och noggrann, en person som alltid strävar efter att utvecklas i arbetet. Är du som oss en positiv lagspelare, bra på samarbete och att skapa goda resultat kommer du att trivas i rollen som tulladministratör. Om du har goda IT kunskaper är det en fördel. Har du erfarenhet av tull är det meriterande men inget krav. Du har goda kunskaper i engelska och du är en van person att jobba i digitala stödsystem, rör dig bekvämt i MSOffice och andra affärsrelaterade stödsystem.
Intresserad av tjänsten?Ta chansen och sök ditt nästa jobb hos oss på Logent Customs, vi erbjuder dig duktiga medarbetare och möjlighet att utvecklas och lära dig mer om Tull! Arbetstiden är kontorstid.
Vi behöver din ansökan med CV samt personligt brev där du beskriver varför just du är rätt person för tjänsten som tulladministratör, du ansöker via annonsen. Urval görs löpande och tjänsten kan komma tillsättas innan sista dag för ansökan, 2026- 01-31.
Vid frågor om tjänsten kontakta för:
Örje/Hån: caroline.spetsmark@logent.se
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logent Bemanning AB
