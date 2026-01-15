Tuggförare Sökes Till Dfds Logistics Contracts I Arendal
2026-01-15
Om tjänsten
DFDS Logistics Contracts söker nu engagerad och noggrann Tuggförare till vår terminal i Arendal. Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter på vår terminal där du får chansen att utvecklas på flera områden tillsammans med duktiga kollegor. Som Tuggförare arbetar du med att flytta, rangera och positionera trailers, växelflak och annan enhetslast inom terminalområdet. Rollen är en centraldel av terminalflödet och kräver god framförhållning, säkerhetsmedvetenhet och samarbete med övrig driftpersonal.
Exempel på arbetsuppgifter:
Förflyttning och rengering av trailers
koppling och frånkoppling av släp
placering av enheter vid uppställningsyta
Samarbete med terminalpersonal, trafikledning, och chaufförer
Arbetstiden är förlagd dagtid och arbetsplatsen ligger i Arendal, Göteborg. Tjänsten är en heltidsanställning med tillträde omgående. Urval sker löpande och tjänsten kan kommas att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om dig
Vi söker dig som innehar truckkort (meriterande om du har erfarenhet av olika typer av truckar som liten/stor motvikt, skjutstativ. Du är noggrann och har förmåga att arbeta målinriktat och trivs i ett högt tempo. Du är en god lagspelare som är hjälpsam och samarbetar väl med kollegor. Vidare är du punktlig, visar respekt för arbetstider och raster samt värdesätter att arbete kontrollerat med säkerhet i åtanke. Krav för tjänsten
Truckkort A+B
Erfarenhet av skjutstativ och motviktstruck
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Goda kunskaper i lagersystem
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap.SökordDFDS | Göteborg | Transport | Logistik | Så ansöker du
