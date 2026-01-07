Truckförare-Bjuv

Processbemanning Svenska AB / Lagerjobb / Bjuv
2026-01-07


För kunds räkning söker vi en erfaren truckförare/logistikmedarbetare till företagets anläggning i Bjuv. Du kommer att vara en viktig del av teamet och arbeta med att säkerställa ett effektivt och noggrant materialflöde i verksamheten.

Publiceringsdatum
2026-01-07

Dina arbetsuppgifter
Dagligt arbete med plocklistor och orderplock

Truckkörning med skjutstativtruck

In- och utlastning av gods

Placering av material på rätt platser i lagret

Inplastning av gods inför transport

Uppdatering av lager- och ordersystem

Kontakt med chaufförer och hantering av bokningar

Samverkan med andra avdelningar inom företaget

Kvalifikationer
Erfarenhet från lagerarbete

Truckkort A1-A2, B1 och B3

B-körkort och tillgång till bil (begränsad kollektivtrafik till arbetsplatsen)

Dina personliga egenskaper
Noggrann och strukturerad

Positiv och lättsam

Stresstålig och självgående

Tjänsten är en heltidstjänst på 2-skift
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.


Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Processbemanning Svenska AB (org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/

Arbetsplats
Processbemanning AB

Kontakt
Ann Larsson
ann@processbemanning.se
+46 703167020

Jobbnummer
9671166

