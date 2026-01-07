Truckförare-Bjuv
2026-01-07
För kunds räkning söker vi en erfaren truckförare/logistikmedarbetare till företagets anläggning i Bjuv. Du kommer att vara en viktig del av teamet och arbeta med att säkerställa ett effektivt och noggrant materialflöde i verksamheten.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Dagligt arbete med plocklistor och orderplock
Truckkörning med skjutstativtruck
In- och utlastning av gods
Placering av material på rätt platser i lagret
Inplastning av gods inför transport
Uppdatering av lager- och ordersystem
Kontakt med chaufförer och hantering av bokningar
Samverkan med andra avdelningar inom företagetKvalifikationer
Erfarenhet från lagerarbete
Truckkort A1-A2, B1 och B3
B-körkort och tillgång till bil (begränsad kollektivtrafik till arbetsplatsen)Dina personliga egenskaper
Noggrann och strukturerad
Positiv och lättsam
Stresstålig och självgående
Tjänsten är en heltidstjänst på 2-skift
Tjänsten är en heltidstjänst på 2-skift

För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/ Arbetsplats
Processbemanning AB Kontakt
Ann Larsson ann@processbemanning.se +46 703167020 Jobbnummer
9671166