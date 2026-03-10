Truckförare | Sommarjobb | Malmö
Manpower AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-03-10
Är du en van truckförare som trivs i en aktiv och fartfylld lagerroll? Vi på Manpower söker nu engagerade semestervikarier till ett större lager i Malmö. Här får du arbeta i ett välorganiserat skiftupplägg och bli en viktig del av ett team inom logstik. Vill du säkra sommarens heltidsjobb redan nu? Varmt välkommen med din ansökan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta ute på plats hos vår kund i Malmö.
Ort: Malmö
Start: Vecka 21
Uppdragslängd: Sommarjobb under vecka 21-36
Omfattning: Heltid under sommaren
Övrig information: Arbetet utförs på plats hos kund. Exakt start- och slutdatum kan variera beroende på schema
Om jobbet som truckförare
Som truckförare hos oss på Manpower blir du en viktig del av kundens lagerverksamhet i Malmö. Rollen innebär ett varierat och aktivt arbete där du ansvarar för att säkerställa ett effektivt och säkert flöde av gods inom lagret. Du arbetar i team tillsammans med kollegor på plats och utför truckkörning både på marknivå och på hög höjd.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
Truckkörning och hantering av gods i lagermiljö
Lastning och lossning av pallar
Stapling och förflyttning av material, även på hög höjd
Säkerställande av ordning, struktur och god lagerlogistik
Övervakning av lagerflöden och hantering av inkommande och utgående gods
Den vi söker
Vi söker dig som vill arbeta hela perioden vecka 21-36 och som trivs i ett aktivt lagerarbete där säkerhet, tempo och noggrannhet är viktigt. Du gillar att arbeta tillsammans med andra och du bidrar med en positiv och hjälpsam inställning.
Krav för tjänsten
Du har fyllt 18 år
B-körkort
Giltigt B1-truckkort (motviktstruck)
God erfarenhet av truckkörning och framför allt av motvikt, gärna inkluderat hög höjd
Du behärskar svenska väl i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i engelska
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
Vi arbetar med löpande urval - vänta därför inte för länge med din ansökan!
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Södergatan 24 (visa karta
)
211 34 MALMÖ Arbetsplats
Manpower Kontakt
Anna Toft Anna.Toft@manpower.se Jobbnummer
9787656